Bývala mužem, dnes chce kráska uspět v soutěži o nejdokonalejší zadek

Do finále soutěže poslali Thaynnu fanoušci, kteří měli možnost o finalistech hlasovat. Fitness modelka zatím získala 5 % všech hlasů. A to z ní dělá nejoblíbenější finalistku první fáze soutěže. Proto si troufá tvrdit, že by mohla vyhrát.

Konečná přehlídka všech finalistek je naplánována na srpen a výherkyně kromě titulu Miss BumBum získá i výhru v přepočtu přes půl milionu korun. „Když jsem začala se svou proměnou, ani se mi nesnilo o tom, že bych se jednou mohla dostat tak daleko. Už jen být jednou z finalistek je jedním ze splněných snů. Pokud vyhraji, bude to opravdu jako v ráji,“ sdělila žena.

Nerada vzpomíná na dětství a čas na střední škole, kdy byla šikanována právě proto, že se jí líbily dívčí věci a nechovala se jako kluk. „Děti umí být kruté. Jsem ráda, že jsem se nevzdala. Šla jsem si za svým snem,“ doplnila.

Thaynna nepodstoupila úplnou změnu pohlaví. Stále má mužský pohlavní orgán, nevylučuje však v budoucnu plastickou operaci. „Necítím se méně ženou jen kvůli tomu, že mám penis,“ dodala v jednom ze svých příspěvků na Instagramu.