A žili spolu šťastně až do smrti. Naučte se mít ve vztahu pohodu

Jestli něco dokáže zkazit i ten sebelepší den, pak to je to jednoznačně dusná vztahová atmosféra. A je jedno, jestli za rozepři může on, nebo vy. Přitom nastolit doma pohodu není tak těžké, jak to vypadá.