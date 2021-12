Když velká láska přeroste v čirou nenávist. Vyhněte se špinavému rozchodu

Najít v dnešní době partnera, který vás umí rozesmát, obejmout a ve správný čas být oporou, to je dar. Bohužel někteří lidé po uplynutí „zkušební lhůty“ začnou brát toho druhého jako samozřejmost.

Postupem času vidí jen jeho chyby, neváží si pro život podstatných povahových rysů, mají tendence převychovávat a intimitu střídá nezájem. A co je nejhorší, že velké množství párů odmítá momentální či dlouhodobé problémy ve vztahu řešit.

Každý z nás se ke svému vztahu a jeho možnému konci staví jinak. Někomu k rozchodu stačí sexuální nuda, pocit emocionální vyprahlosti, nezájem ze strany partnera, jiní se snaží ze všech sil pouto udržet. To i tehdy, když došlo a stále dochází k různým formám zrady, ponižování nebo ubližování.

Každý z nás má pomyslné mantinely jinde, což poznáme, když dojde na lámání chleba a nastane konec jedné lásky. Způsob ukončení vztahu totiž mnohé o druhém napovídá. Někteří z nás pak zažívají nemilé překvapení, s kým to vlastně žili.

Láska, nenávist a pár facek

Rozchod dvou lidí, zvláště, pokud jsou ve hře ještě děti, by měl probíhat klidně a v míru. Jenže, co to opravdu znamená? Mávnout nad lety ve vztahu jen tak rukou? S úsměvem na rtech poděkovat partnerovi, že nám bodl nůž do zad a nestyděl se podvádět?

Překonat jakoukoli křivdu je velmi obtížné. V prvotních chvílích člověk zažívá doslova emoční vlnu tsunami. Reaguje často přehnaně, v afektu, bez přemýšlení vypouští z úst slova, která by jindy neřekl. Vlastně se ani mnohdy nemůžeme tomu druhému divit, zvláště když nic netušil.

Samotnou etapou je pak rozchod „špinavý“, kdy se jeden z partnerů neumí rozejít a odmítá konec vztahu. Začne vyčítat, urážet, poukazovat pouze na vaše chyby.

Je to známkou nedospělosti, nízkého sebevědomí, určité nevyrovnanosti, kdo ví? Možností je nespočet. Ano, možná se snažil nějakým způsobem komunikovat a vy jste možná jeho stížnosti nepochopila, brala je na lehkou váhu, ale ani to mu nedává prostor k podobnému jednání.

Rada: Velký pozor si dejte při vyhrocených okamžicích na fyzické útoky. I k těm bohužel dochází. A to nejen u mužů, ale také u žen. Jedná se o velmi nevyzpytatelné chování, které vás ještě více odcizí. Navíc může dojít k velkému maléru.

Místo pistole bezbranné dítě

Když se začne expartner mstít a škodit, zažijete mnoho nepěkného. Snažit se mu vysvětlit jeho ubohé chování většinou nepomáhá. On je přeci v právu, myslí si.

A právě nesmyslné léčení ega prostřednictvím různých úkladů bývá často doménou žen a v nejhorším případě i matek, které k válce proti bývalé lásce používají jako nejsilnější zbraň nevinné děti. Emocionální zneužívání a manipulace potomka je tak stále častějším jevem.

Ve finské studii se vědci zaměřili hned na několik negativních typů chování rodičů, včetně snahy přimět vlastní potomky nenávidět po rozchodu matku či otce.

Odborníci se u dotázaných dětí ve věku 4–21 let setkali s tím, že pro ně bylo obtížné odhalit pravdu. „Pachatelé“ totiž často vystupují jako okouzlující a především milující osobnost, která se jen snaží chránit vlastní ratolesti. Pro oběti i okolí je pak obtížné vyhledat pomoc a rozklíčovat pravdu. Když už se tak stane, bývá pozdě.

Jak se vyrovnat se špinavým rozchodem

Když se cítíte ukřivděná

V první řadě si přiznejte pravdu, snažte se vnímat i své chyby.

Vlastní agresivitu směřujte mimo živé bytosti. Jestli chcete dát někomu pěstí, pak polštáři.

Přebytek vzteku a frustrace běžte vysportovat. Ideální je běh na odlehlé místo, kde si můžete z plných plic zakřičet. Na škodu není ani lekce boxu nebo jiné bojové aktivity.

Nestyďte se vyhledat odbornou pomoc. Výzkumy jasně dokazují, že lidé se zlomeným srdcem, kteří navštěvují psychoterapeuty, jsou mnohem rychleji opět v pohodě.

Bude to znít zvláštně, ale některé ublížené osoby přesto chtějí získat partnera zpět. A to nedělejte! Upnutím se na tento plán ničíte sama sebe a prohlubujete úzkostné stavy. Mnohé studie naznačují, že páry, které mají „slepený“ vztah, bývají v budoucnu méně spokojené.

Až budete příště zapíjet žal, vymažte si číslo na bývalého. Není nic horšího, než ranní morální kocovina nad tím, jaké trapné a zoufalé zprávy jste svému ex posílala.

Když jste vztah ukončila a druhý se mstí