Místo války pochopení. Nevěra je zrada, ale někdy se vyplatí dát mu šanci

Jakmile do partnerství vstoupí nevěra a vy čelíte kruté zradě od milovaného člověka, kterému jste důvěřovala, začnete si přirozeně pokládat nespočet otázek. Proč právě já? Co jsem udělala špatně? V čem je ona lepší? Kdo to je? Mám udělat za dosavadním životem jednu tlustou čáru a hrdě od něj odejít, nebo mu mám naopak odpustit a zkusit vztah opět vzkřísit?

Určitě byste ráda dostala ty jediné správné odpovědi. Bohužel (a možná i bohudík) pravda je taková, že vám tuto službu nikdo neposkytne. Vy sama se musíte rozhodnout, jaké budou vaše následující kroky.

Navíc ani všechny odpovědi znát nemusíte. V případě, že chcete dát vztahu ještě šanci, připravte se na zkoušku ohněm, která bude stát spoustu psychických sil nejen onoho hříšníka, ale hlavně vás.

Ano, zjistit, že vám partner byl nevěrný, neskutečně bolí...

Na vině je nejen on, ale i vy

V první řadě se zamyslete nad tím, jaký byl vztah doposud. Sundejte růžové brýle. Mnohdy totiž i my, partnerky, můžeme do náruče jiné ženy své protějšky doslova dotlačit. Na vině bývá přetrvávající nedobrá domácí atmosféra, letitý nedostatek intimností, četné hádky, vypjaté situace, podceňování, nuda.

Pokud se bude nevěrník odvolávat právě na vaše výše popsané chování, které ho dlouhodobě ničilo, na jednu stranu má pravdu. Ale toto vysvětlení ho neomlouvá, pokud po celou dobu vztahu nic neřekl, dusil vše v sobě, až došel do bodu, kdy skončil v posteli s jinou.

Zde je potřeba značná sebereflexe a vyhodnocení skutečnosti, jestli opravdu máte na jeho „povyraženíčku“ značnou zásluhu svým počínáním. Nejde však jen o změnu vaší osobnosti, důležitou roli hraje také to, zda máte oba zájem zapracovat na společné lepší budoucnosti. Od začátku, bez jiných vedlejších závazků.

Koho by bavilo každý den poslouchat výčitky a negativní průpovídky, koukat se na kyselou tvář?

Jednorázovka

Samozřejmě je rozdíl mezi tím, kdy vás podvede jednou a kdy má dlouhodobý vedlejší poměr. „Pokud manžel, se kterým jste měla desítky let spokojený vztah, nevykazoval žádné náznaky nevěry nebo promiskuity, pak se teoreticky dá přemýšlet o tom, že se mu přihodila věc, která se může stát každému, že se zamiloval, že se to stalo, ale zároveň si už uvědomil, co se děje a co by mohl ztratit,“ vysvětluje další pohled na nevěru vztahový poradce Karel Chába.

Určitě však nelze nad celou věcí jen tak mávnout rukou, protože přeci jedna noc nic neznamená. Vždy je potřeba, byť je to velmi nepříjemné, hovořit o jeho činu, proč k němu došlo, co ho vedlo najít si bokovku.

„Měli byste mluvit o tom, co se dělo předtím, to je velmi důležité, o tom, jaké byly příčiny jeho nevěry,“ doporučuje všem podvedeným ženám vztahový poradce.

„Zda se ve vztahu cítil přehlížený, nemilovaný, měl pocit, že nejsou naplňovány jeho potřeby. Častým důvodem jednorázové nevěry, často po dlouhé době spokojeného vztahu, je totiž to, že muž má osobní krizi nebo je nespokojený ve vztahu,“ dodává.

Když muže něco trápí, mnohdy na sobě rozladění nedají znát. Pak ovšem jejich neschopnost věc řešit vede mnohdy k velmi nepříjemným problémům.

Má snahu vše napravit?

Udělal chybu, které evidentně lituje? To lze považovat za světlo na konci tunelu. „Vzít nevěrného manžela zpět má určitě smysl, pokud k sobě máte ještě nějaké city a umíte si představit, že spolu můžete sdílet intimitu i sexualitu. Zároveň pak tehdy, když je manžel motivován se vztahem něco dělat, někam vás a sebe posouvat. To samozřejmě musíte chtít i vy, i vy musíte být motivovaná,“ radí Karel Chába.

Takhle NE!

Mnoho párů k nevěře a jejímu odpuštění přistoupí stylem: „Budeme dělat jakože nic…“ Vize je to pěkná, ale nejvíc budete trpět pravděpodobně vy. Myšlenky na minulost se dostaví. Je tady ovšem další varovný signál, který podle vztahového poradce Karla Cháby nevěstí nic dobrého.

„Pokud se manžel naopak dívá na situaci tak, že uděláte tlustou čáru, zapomenete na to, pojedete na hezkou dovolenou a vše bude dobré, měl bych se osobně velmi na pozoru. A to z toho důvodu, že tímto způsobem neřešíte a neoslovujete příčiny toho, proč jste se do této situace dostali. Pak se bohužel pravděpodobnost opakování nevěry zvyšuje.“