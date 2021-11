Nevěra je psychicky dost náročná, stejně tak ale umí být i vzrušující

Během svého života jsem prošla šesti vztahy. Uhodnete, v kolika z nich sehrála nevěra alespoň malou, epizodní roli? Naprosto v každém. Byla jsem jak podváděnou a naprosto zdrcenou partnerkou, která se o záletech své polovičky dozvěděla jako poslední, tak bezcitnou potvorou, která nasazovala parohy. Když se za těmito časy ohlédnu, musím konstatovat jednu věc: ve všech případech to byly ukrutné nervy, ale zároveň také obrovská škola. Co jsem se tehdy naučila a co byste si z případné nevěry mohla odnést i vy?

Když mi bylo u Michala podezřelé, že si neustále střeží telefon a z hospody chodí voňavý jako batole (tehdy se v nich ještě smělo kouřit), asi mi to mělo být hned jasné.