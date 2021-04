U takové svi.. nemusím být inteligentní. Ve Výměně se vyhrožovalo rozvodem

Pavel (35) žije s Annou (33) teprve pět let, stihli si pořídit dvě děti a jejich vztah visí na vlásku. Pavel pracuje jako dělník ve výrobě rolet, Anna se na mateřské stará o Filipa (3,5) a Danu (20 měsíců), celá rodina žije ve dvoupokojovém bytě v Jevanech u Prahy. Podle Anny je Pavel žárlivý, on si naopak stěžuje, že je jeho žena chladná.

„Když není po mým, tak nebude nijak, co řeknu, to musí být,“ ujistila Anna diváky o tom, kdo doma velí, ještě předtím, než ji do Jevan přijela na deset dní vystřídat Michaela (29) z Českých Budějovic.



Jak umřít zaživa

Jak Míša tak Pavel jsou ti klidnější z obou párů. Ani jeden nestál o konflikty, naopak se brzy spřátelili a společné soužití si pochvalovali. Míša byla nadšená z toho, že tatínek sám od sebe pomáhá v domácnosti. Pavlovi se líbilo, jak se náhradní maminka věnuje dětem. Ta si brzy všimla, že děti zlobí, když jsou spolu a nikdo se jim nevěnuje.

„Chtělo by to se jim víc věnovat, mít je víc pod dohledem a ne je nechávat zavřené v pokojíčku,“ snažila se to napravit a Pavel přiznal, že jeho manželka se jim tak nevěnuje. „Sedne si a je buď na telefonu, nebo na televizi.“

Míša (29) si s náhradním manželem Pavlem rozuměla.

Dny plynuly, rodina se vypravila na výlet do lesa, Míša s Filipem stavěla garáž z klacků a oba dospělí si pochvalovali, jak soužití pěkně šlape. „Manželka mi moc nechybí. Míša je hodně v pohodě, rozumíme si, s děckama to dost dobře umí,“ usmíval se Pavel.

A když děti zlobily, protože Míša vařila a nemohla se jim věnovat, neváhala na ně zvýšit hlas. „Dokud se nezabaví, není to jednoduché. Obdivuju Pavla, že v tom dokáže být a pořád se usmívat. Jsem ráda, že tu trávím jen deset dní, jinak by mi praskla hlava,“ přiznala a dodala, že Pavel není ve výchově důsledný. „Před chvílí tu vyhrožoval, že dá malýmu na zadek a vzápětí tu spolu hráli fotbal. Pak ho děti neberou vážně. Aspoň deset minut by měl vydržet dát Filipovi najevo, že něco udělal špatně.“

I když byla neděle, musel Pavel, dělník ve výrobně rolet, do práce a byl příjemně překvapený, že mu Míša udělala s sebou svačinu. „Já jsem zase překvapená, že nedostává svačinu. Nedovedu si představit, že bych svýho chlapa do práce poslala bez svačiny, ten by mi dal!“ podotkla Míša, a když za tátou zaklaply dveře, pochvalovala si, jak malá Danuška krásně spolupracuje, jak je hodná.

„Ale s tátou si holčička cvičí, jak chce. A Filípek? V manuálu jsem se dočetla, že zlobí a je hyperaktivní, ale když se mu věnuju, je to úplně normální dítě. Maminka se tu dětem nevěnuje. Rozhodně ne natolik, jak by potřebovaly. Asi má ráda svůj klid. Kdyby se víc snažila, byla by ta rodina úplně jiná, protože táta chce, ale ona nespolupracuje a on na to sám nestačí.“

„Když zabavíš Filipa, je Danuška hodná, vystačí si sama, ale když jsou spolu, dělají bordel. Asi to tu má maminka trošku na salámu a je jí to jedno,“ vysvětlila odpoledne Pavlovi, který byl s Míšou spokojený až tak, že sehnal hlídání dětí a pozval ji večer do hospody.

„Dřív jsem chodil každý pátek, ale Aničce se nikam hodit nechce a mně samotnému taky moc ne, je to lepší ve dvou. Chybí mi to se pobavit, od všeho odreagovat,“ řekl Pavel a Míša ho podpořila: „Kdybyste si jednou do měsíce vyšli, tak to vašemu vztahu prospěje.“ Je divákům se pak svěřila, že jí je Pavla líto. „Aby čtyři roky seděl furt doma jen proto, že ženský se nikam nechce? To je jak umřít zaživa. Já bych neposlouchala, já bych si jednou za čas na to pivo zašla.“

Míša Pavlovi otevřela oči: „Paráda, takovou ženskou bych si přál, aby se Anička v tomhle změnila, aby ke mně cítila víc, jako dřív. Je docela chladná, myslím, že už mě nemiluje, nebo necítí to, co dřív. To mě nejvíc mrzí,“ dodal.

Musí se změnit!

Po pěti dnech Míša „naordinovala“ Pavlovi den odpočinku. „Lehneš si a budeš odpočívat, necháš děti na mně,“ řekla mu a nabídla se, že mu pomůže přestat s rozmazlování malé Danušky. Vzápětí byla příležitost, když si dcera chtěla vybrečet pochování. „Tatínek ji nepochová, párkrát to takhle uděláme a snad jí dojde, že tatínek jí nepomůže a přestane ji rozmazlovat.“

I Michaela měla za těch deset dní čas přemýšlet o svém vztahu s Peterem. „Jsme spolu čtyři roky, jednou jsme se od sebe odstěhovali, pak jsme se k sobě zase vrátili. Pořád jsme spolu a hodně se hádáme i před dětma a mě to nebaví. Kvůli tomu jsem odešla z jednoho vztahu a nechci mít druhej stejnej. Myslím, že jsem ještě dost mladá na to, abych trávila čas s někým, kdo se se mnou furt jenom hádá. Mně úplně vyhovuje někdo jako je tady Pája. Najít někoho takového, nebo kdyby se Peter takhle zklidnil, bylo by to suprový,“ uvažovala

„Musím přesvědčit toho mýho, aby se nehádal. Jde to i v klidu, a když se dva nehádaj, je život skvělej. Psychicky tu odpočívám,“ řekla a dodala, že domů se sice těší, ale na druhou stranu se bojí, že hned zas začnou hádky kvůli něčemu, co se partnerovi nebude líbit. „A já už na to nemám nervy. Zjistila jsem, že to jde snadno i bez toho. Tak, jak se chovám doma, se chovám i tady a Pavlovi to úplně stačí. A jestli je ten můj tak náročnej, tak ať si najde někoho jiného,“ dospěla k závěru a potvrdila, že našla v Pavlovi nového kamaráda.

„Otevřelo mi to hodně oči a zvedlo o dost sebevědomí. Zjistila jsem, že jsou ještě mnohem horší ženský, než jsem já a že vůbec nejsem tak špatná, jak jsem si nechávala říkat. Já doufám, že si Péťa uvědomí, co jsem za ženskou, i to, že dělá chybu, když mi sráží sebevědomí. Doufám, že se to změní a jestli ne, tak s tím pánem už být dál být nechci.“

Za novou zkušenost byl rád i Pavel. „Míša mi otevřela oči, že jde žít jinak a lépe, tak doufám, že manželka bude chtít žít dále lépe,“ doufal, když si po deseti dnech jel pro svou ženu.

Víš, koho jsi vystřídala?

Zatímco v Jevanech se sešli dva pohodáři, v Českých Budějovicích padla kosa na kámen. Anna dostala v českobudějovickém čtyřpokojovém bytě na starost Míšiny děti z předchozího vztahu, desetiletou Markétu a tříletého Honzíka, ale především ji čekalo desetidenní soužití se skladníkem Peterem (32), o němž jeho partnerka říká, že je výbušný, chybí mu trpělivost a doma s ničím nepomáhá.

Anna (33) přijela do Česka ze Slovenska, kde má tři syny z předchozího vztahu.

První dny se Anna snažila naplnit očekávání. Kvůli škole, školce i venčení psa musela vstávat dřív, než je doma zvyklá. Děti dostaly ráno k snídani sušenky, a přestože byl leden, Honzík šel do školky bez mikiny. A to byl hned odpoledne první kámen úrazu. „Ráno říkal, že jí nechce, že chce jít jen v bundě a tričku,“ vysvětlila Peterovi, který nechápal. „Neexistuje, že nechce! Zajímavý,“ podotkl na kamery a Anně oznámil, že jde zaplatit internet.

„Ale ať jsi brzy doma, máme dvě děti, tak tu se mnou musíš být,“ snažila se prosadit Anna svou, ale Peter prohlásil, že se doma nudí a odešel. Nudila se i Anna. „Co tu mám dělat - tak si s nima hraju Člověče, nezlob se..., což mě dost nebaví.“

S náhradními dětmi to Anně moc nešlo, nevěděla, jak si získat jejich respekt. Markéta se odmítala učit a Honzík si dělal, co chtěl. „Jsou to jeho děti, tak na ně nechci zařvat. Nevím, jak by reagoval,“ uvažovala nahlas, a když se Peter vrátil domů, vyčetla mu, že ji doma nesmí nechávat s dětmi samotnou.

„Nevím, co Honzík smí a co ne... tak abych věděla, co jim dovolí a co ne. Aby mě děti poslouchaly, potřebuju vedle sebe pevnější ruku,“ stěžovala si a Peter jí řekl, že je dospělá a že musí trvat na tom, co on nařídí. „Když neposlechnou, musíš zařvat.“

Sám se pak s Markétou pustil do učení matematiky, ale dcera se rozplakala. „Co jsem jí řekl špatného, že jsem jí vyčetl, proč píše do sešitu výsledek, když to nemá ověřené? Nemůžu za to, že se nechám vyprovokovat. Malého vychovávám v podstatě od malička a Markétu od konce první třídy, takže si myslím, že vztah by mezi námi mohl být lepší. Jenže oni všechno jen maminka, maminka a za mnou neumí přijít. Až pak vidím nějakou kravinu, něco, co se mi nelíbí a potom poslouchám, proč Péťo, řveš? Oni mě už berou jen tak, že řvu. Hodně mě to trápí. Vidí mě jen jako toho zlého, možná nevidí tu lásku, ale dávám ji,“ posteskl si do kamery a s maximální trpělivostí se vrátil k Markétě a její matematice.

Po pár dnech nabyl Peter dojmu, že veškerá péče o děti i domácnost je jen na něm a Anička jen věčně sleduje televizi. „Víš, koho jsi tu vystřídala?“ zeptal se jí.

„Tvoji manželku, ne?“ odtušila Anička, a tak se Peter zeptal: „A ještě koho?“ Když náhradní manželka nevěděla, napověděl: „Maminku dětí. A jestli se o ně starat nechceš a nebudeš, tak to tu nemusíš být. Promiň, není to shazování, je to realita. Sedíš tady a já všechno dělám.“

„O mě se nestarej. Chci, aby děti byly v pořádku. Jestli mi děti řeknou, že mají hlad, nebo jim něco chybí, tak můžeš jít do hotelu. Už mě to docela se.. Běž si raději lehnout vedle a lež tam celej den a vůbec nevycházej ven, nemám to zapotřebí,“ vytáčel se Peter a dočkal se odpovědi.

„To bych mohla, abych tě neviděla. Se mnou takhle zametat nebudeš,“ řekla a jen pro diváky dodala: „To je ještě malej pán na takový věci. Já si nasr... na hlavu nedám od takový chcíplotiny.“

Když Peter vychladl, zkusil se Aničce omluvit. „Trochu jsem to přehnal, nemusel jsem to až tak hrotit, vím, ale ti dva potřebují mámu. Tak se vydýchej, já jdu pryč a budeme kamarádi, potom pokecáme. Omlouvám se,“ řekl a odešel na noční.

„Vím, že nejsi špatná, včera jsme se pohádali asi zbytečně,“ vrátil se k neshodám další den a Anička ho ujistila, že ví, že špatná není a jestli se jí do péče o děti nebude plést, tak o ně bude postaráno. „Jsem spokojená, že jsme se domluvili, že to bude fungovat. Dneska byla úplná pohodička, starala jsem se o děti celej den,“ vypadalo to na smír a viděl to tak i Peter. „Po tom včerejšku myslím, že došlo ke změně, že pochopila, že si sem nepřijela jen sednout na kafíčko. Není to návštěva, ale maminka. Jsem rád, že jsem zvýšil hlas a řekl svůj názor. Vidím, že to snad pochopila.“

Další den vytáhl Peter na kola, ale Anička moc nadšená nebyla, atmosféra zase houstla a neměla si s Peterem o čem povídat.

Jednu mu praštím

Po pěti dnech měla doma převzít velení, ale neuspěla. „Byla jsem v bílé hospodě a zaplatila jsem to, tak bych chtěla s tebou jít do romské hospody a abys to zaplatil,“ navrhla mu mimo jiné, ale Peter protestoval. „S dětmi tam nejdu, tam se kouří a chlastá. Není to vhodná hospoda pro děti. Dáváš mi tu samé trapné věci za úkol, myslel jsem si, že máš promyšleno něco moudrého,“ zaútočil a zase se strhla hádka.

„To jsou trapné věci pro tebe? Tak hotovo,“ vstala a na odchodu ještě dodala: „A jestli sis myslel, že si na mě budeš otevírat hubu a já se rozbrečím, tak to si myslíš špatně.“

„Já čekal trochu inteligentnější ženskou, než jsi ty,“ pokračoval Peter v konfrontačním tónu. „Já inteligentní nemusím být u takové svi.., jako seš ty,“ odkráčela Anna a jen na kamery doplnila: „To bylo jasné, že změna velení neproběhne tak, jak bych to já chtěla, protože celou dobu to tu není tak, jak bych chtěla já. Tady se házela jen špína na mě.“

Peter zpytoval svědomí. „O své ženě jsem měl pochybnosti a občas jí říkal, že dělá málo, ale teď vím, že dělá fakt hodně. Musím se jí moc omluvit a říct jí, že to chci zase nějak napravit, abychom spolu žili dál a lépe než doteď. Takovou ženskou, jakou mám teď tady, bych v životě nechtěl, ani náhodou.“

Anička sice odešla do „svého“ pokoje, ale vřela v ní krev. „Už je ve mně natlakovaná pára a bojím se, že ve vzteku mu praštím jednu mezi oči nebo něco, on ještě neví, s kým si začal. Já nejsem ta, co by si nechala s..t na hlavu.

Další den měla Anička zastoupit Míšu v práci a prodávat místo ní v trafice. „Je to tréma, rychlost, stres, přijde hodně lidí a já v panice,“ světila se s dojmy. Pro pivo se za ní stavil i náhradní manžel, ale Anička neřekla jediné slovo. „Vy spolu vůbec nemluvíte?“ ptala se jí kolegyně. „Nemám sis ním co říct.“

Další den byl čas se svěřit divákům se svou minulostí. Anička vyprávěla, že do Česka odešla ve 28 letech ze Slovenska. „Mám tam ještě tři syny, když jsem měla prvního, bylo mi patnáct, nebo čtrnáct. Dítě mělo dítě. Hodně jsme se s bývalým přítelem hádali, sem tam se poprali. Máma si je vzala do péče a děkuju bohu, že mi s nevlastním tátou pomohli. Až budou děti chtít, tak si za mnou přijdou a budou se mnou bydlet. Já s tím problém nemám. Posílám jim peníze, nakupuju jim věci. Byla jsem tam se na ně podívat minulý rok v červnu. Nelituju, že ty děti mám,“ přiznala.

Peter se doma cítil jako páté kolo u vozu, a když nebyl v práci, byl čím dál častěji s kamarády u piva. „Nikdo se tu se mnou doma nebaví, vy za mnou nepřijdete, Anička se mnou nemluví, já se tu nudím, tak jdu taky za kamarády. Jdu za kamarády, protože mě mají radši než vy,“ stěžoval si dětem.

„Utíká do hospody, asi proto, že se tady se mnou nemůže snést,“ mínila Anička a diváky ujistila, že ona alkohol nesnáší. „Můj manžel by takhle sám do hospody nechodil. Když jsme měli děti malinké, tak jsme se hlavně věnovali jim. Určitě bych tohle svému manželovi netolerovala,“ řekla a dodala, že si myslí, že manželovi už se po ní stýská.

„Už je na tom asi psychicky špatně, když mě doma nemá. Já ho miluju nade všechno. Nikdy bych se s ním nerozvedla, my už spolu zůstaneme navždy. Nikdy na mě nedal dopustit. Už je tak zamilovanej a hotovej, že si myslí, že když ho nemazlím, tak ho nemiluju a s někým to někde dělám. On by se pořád chtěl mazlit jako malé dítě,“ vylíčila jejich vztah a vysvětlila, proč je na něj hodně tvrdá.

„Já mu neukazuju, že ho miluju, že je láska mého života, protože kdybych mu to ukázala, tak by si ještě víc dovoloval a víc by se ke mně cpal a všechno možný... nechci mu to ukazovat, to je taková moje strategie.“

Peter se po deseti dnech ujistil, že nechce o Míšu ani o děti přijít. „Mám děti rád a Míšu miluju strašně moc,“ řekl a i Anička si předsevzala, že už nebude na svého manžela tak přísná. „Budu na něj milejší, budu ho mazlit, nemám s ním takový problém, jako je s tímhle. Já mu tu uzdu hodně přitahuju, tak bych chtěla, aby ji měl volnější,“ uvažovala, ale plán jí moc dlouho nevydržel.



Ten rozvod bude!

„Anička je tichá, nemluví a ani nebyla moc aktivní, musel jsem jí říkat, co má udělat,“ vylíčil Peter na úvod závěrečného setkání obou párů u jednoho stolu a slovo si vzala Míša: „Ty si Ančo uvědom, co máš doma. Ten chlap je úplně milionovej. Dělali jsme všechno spolu, je zvyklý všechno dělat i s dětmi.“

„To my jsme spolu nedělali skoro nic. Když do manuálu napíšeš, že chodí na pivo, mělas napsat na piva, protože hodil domů ožratý,“ postěžovala si Anička a zas byl oheň na střeše, protože Peter to tak nenechal. „Co se s tebou dá dělat, když nemluvíš? Co lžeš, kecáš kraviny. Starej se radši o svoje děti.“

„Chceš mě zastrašovat? Sis myslel, že se tě budu bát?“ zuřila Anička, a když jí Míša znovu zopakovala, že má doma skvělého chlapa, kterého by si měla vážit, přitakala. „Zato ty ho nemáš vůbec skvělýho. Děti se ho bojej. Já hned zjistila, že k dětem přístup nemá.“

Míša přisvědčila: „Rozhodně ne takovej, jako Pavel, to je nebe a dudy. Ty vaše děti potřebují pozornost. Já byla docela unavená, ale díky Pavlovi jsme to zvládli úplně v pohodě. My jsme se spolu zasmáli, odreagovali se, fakt super deset dní,“ řekla a otočila se ke svému muži: „Tohle chci změnit. Já nebudu dělat doma všechno, aby tys ležel doma na gauči.“

„Domluvíme se, když řekneš, pomůžu ti,“ slíbil Peter, ale Míša opáčila, že mu nic říkat nebude. „Chci, abys to viděl.“

„Ale já to nemám automaticky, když ty chceš, abych to viděl,“ logicky odpověděl Peter a Míša souhlasila, že týden mu to ukáže...“A druhý už začínáš sám. Bude to lepší. Já nebudu tak utahaná a ty nebudeš znuděnej.“

Pavel si od Aničky přál, aby si nehrála s telefonem, ale s dětmi. Koukal přitom, co na to ona řekne, ale Anna mlčela, až po chvíli pronesla: „Co bys chtěl slyšet?“

„Jestli ses ponaučila,“ napověděl Pavel. „Myslíš, že když cizí ti dělala pomyšlení, tak že se to teď doma změní?“ odtušila Anna a Pavel pokrčil rameny: „To už je na tobě, jestli se změníš, nebo ne. Jestli se se mnou budeš bavit, smát se a tak dále...“

Anna koukala a mlčela. Do debaty vstoupila Míša: „Měla by ses snažit, nebo o něj přijdeš. Nevážíš si ho. To je přesně to, co Pavel říkal: kamennej ksicht a nemluví,“ komentovala její reakci.

„Podle mě se to nezmění, asi ti to nechám tak, jak to máš,“ zareagovala přece jen a Pavel se vyděsil: „Takže ty ke mně už asi fakt nic necítíš...“ „Asi už ne,“ přikývla jeho žena. „V čem je problém? Co se ti na mě nelíbí. Co bys chtěla víc? Mluv,“ snažil se dál Pavel, ale Anna pronesla už jen: „Od tebe už teď asi nic.“

Ještě na zpáteční cestě domů se Pavel snažil v autě Aničku přesvědčit. „Já jsem si celých deset dní myslel, že tě to ponaučí, že se změníš, nechápu tě. Já tě nechci ztratit, chci mít rodinu a asi víš, komu by připadly děti.“

„O tom by rozhodl asi soud,“ zasekla se Anička a Pavel nestačil lapat po dechu. „Nemáš soucit ani s těmi dětmi? To je fakt mazec.“ Na rozvodu Anna trvala i po návratu domů. „Porozmýšlíme o tom rozvodu, myslím, že by to byl dobrej nápad. Když se o děti nestarám, tak nač tu budu? Ten rozvod určitě bude. Chci to a co chci, toho vždycky dosáhnu a to je asi tak všechno,“ řekla a Pavel jen bezradně krčil rameny: „Je to na ní.“