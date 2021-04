Štípance na intimních místech vyměněné manželky. Řešila se hygiena i štěnice

Ivetaj(42) je na mateřské s dvouletou dcerou Terezkou, její partner David (34) pracuje jako operátor ve výrobě. Žijí v pronajatém třípokojovém bytě v Jablonci nad Nisou a mají ještě osmiletého syna Davida. Rodinu do Výměny přihlásila Ivetaj. Tvrdí, že je na všechno sama a David jí s ničím nepomůže.

„Mám toho za celej den plný zuby a večer chceš po mně sex,“ vyčetla mu v úvodu a dodala, že David je cholerik a všechno řeší křikem. „Už jsem mu kolikrát říkala, že ho opustím, že nesnesu, aby na nás hulákal, ale dávám mu šanci furt dokola, protože se bojím být sama. Kdybych věděla, že to zvládnu, tak už s ním dávno nejsem,“ posteskla si před svým odjezdem.



Chlap, nebo bábovka?

Že je doma na všechno sama, si stěžovala před výměnou i Ivetab (33), která má dvě dcery (12 a 8 let) a ještě pracuje jako pečovatelka a barmanka.

„Cokoliv bych čekala, ale ne takovej nehoráznej bordel. Doufám, že aspoň dodržujou základní hygienu,“ prohlásila Ivetab, jakmile si prošla svůj nový třípokojový domov v Jablonci, a divák mezitím sledoval, jak je nepořádkem pohoršena i Ivetaj v Brzicích.



Iveta (33) z Brzic ve východních Čechách

„David působí jako ňouma, který o domácnosti vůbec nemá přehled,“ udělala si Ivetab záhy názor i na svého náhradního manžela a hned první večer nechápala, proč se tu děti nekoupou před spaním každý den. „Máme tady tvrdou vodu a mají citlivou pokožku, tak se koupeme jen jednou za týden,“ vysvětlil David a dodal, že doktorka jim doporučila, ať se koupou méně často.

„S tím nesouhlasím, nemůžu to rozdejchat. Není to jenom pohodlnost? Začínám být přesvědčená, že není problém jen v tobě, ale převážně v mámě dětí. Ta ženská nedělá vůbec nic, jenom spí? Co má chlap všechno dělat? Chodit do práce, živit rodinu, starat se o děti a za chvilku jim ještě začne vařit, protože bude unavená? Ten chlap je chudák,“ konstatovala a dodala, že malou vykoupou a namažou a uvidí se. „Jestli se objeví nějaká vyrážka,“ zavelela náhradní manželka a David, kterého jeho žena v manuálu pro náhradní manželku vylíčila jako toho, který se nedokáže o nic postarat a jen sedí u počítače, šel dceru vysprchovat se slovy: „Sedím, ale když mi řekne: běž ji vykoupat, tak to udělám,“ nastínil svou roli v rodině a na kamery dodal: „Po tom jednom dni jsem si uvědomil, že chyba je v obou, a ne jen ve mně.“

Další den Ivetub zarazilo, že si děti berou samy léky, které užívají na poruchu štítné žlázy. „To je neuvěřitelný! Je tam skříňka plná léků, vždyť je to o zdraví, jestli si to berou samy. Víš, co by se stalo, kdyby si Terezka vzala jiný lék?“ obrátila se hned na Davida, ale ten jí vysvětlil, že maminka zkrátka ráda spí a on tu ráno nebývá, protože chodí na ranní směny. „Když ráda spí, tak si nemá pořizovat děti,“ uzavřela diskusi jeho náhradní manželka a poslala Davida se synem ven na hřiště si zakopat. „Je to naše premiéra. Je super, když vidím synovu radost, to mě těší,“ usmíval se.

Na návštěvu se ohlásila Jitka, sestra Davidovy ženy. „Věděl jsem, že přijede, ale nejsem moc nadšenej, protože kolikrát nás tu diriguje, že jsme z ní na prášky,“ podotkl David.

Jitka hned mezi dveřmi rozdala dětem bonbony. „Přijít a narvat jim bonbony je špatně. Oni je mají pak ke snídani, obědu i k večeři,“ zkritizovala Ivetab stravovací návyky a David se přidal: „Bonbony jedí rádi, pořád mají sladké, ale zuby si čistit nechtějí.“

Náhradní manželka si navíc všimla, že Jitka rozmazluje Terezku a osmiletý Davídek je odstrkovaný, a táta dětí to potvrdil. „U Jitky víme, že to tak je. Je na Terezu víc fixovaná, řekl jsem ženě, že mi to vadí, ale dočkal jsem se špatné reakce. Zavíral jsem před tím oči.“

Ivetab mu však vysvětlila: „Ty seš tady doma a táta, a ne že jakmile se objeví teta mezi dveřmi, tak jste všichni v pozoru a čekáte, co se má udělat. Když už se kluk před vlastní tetou raději schová, aby měl klid, to už je co říct. Jsem ráda, žes ty oči konečně otevřel.“



Když vyrazil David se synem na kolo, plakala Ivetab, že se jí po všech doma moc stýská. „Miluju je úplně všechny a v životě bych o ně nechtěla přijít,“ řekla a přiznala se, že dva dny před odjezdem si četla deníček starší dcery Aničky. „Psala tam, že mi nechce vyčítat, že jsme se odstěhovali z Prahy tak daleko, že prostě ví, že jsem tam byla nešťastná a že si to raději napíše do toho deníčku, než aby mi to nějakým způsobem vyčetla. Mrzí mě, že jsem jí celou dobu tak ubližovala, že se trápila. Mám ji moc ráda a těším se, až jí to dokážu. Doufám, že se náš život nevrátí do starých kolejí, kde je jen samá práce a práce. Děti mi rostou před očima a práce není všechno.“

S dalšími dny si Ivetab brousila na druhou manželku zuby čím dál víc. „A piš si, že jí to o tom koupání mezi osmi očima vpálím,“ varovala Davida, ale ten ji brzdil: „Ale prosím tě opatrně, protože... ne, že by to blbě dopadlo při setkání, ale po cestě domů to bude horší.“

To Ivetub dopálilo: „Tak seš chlap, nebo bábovka?“ řekla náhradnímu manželovi a dodala, že když se neozve, tak se nic nezmění. „Ona si ženská rychle zvykne na to, že se chlap neumí ozvat. Má tě ta ženská vůbec ráda? Spát s tebou nechce, společnej čas s tebou netráví... Tohle mi dělat můj chlap, tak jsem opravdu na vážkách, jestli mě miluje, anebo jestli se mnou je jen proto, že musí.

Sladké jen na příděl

Po pěti dnech bylo velení na nové manželce. Navrhla koupit uzavíratelný box a do něj schovat všechny sladkosti a uložit ho na pro děti nedostupné místo. Tlumočila přání z manuálu, aby David vymaloval ložnici, rozhodla, že přerovnají dětský pokoj, a po dobu výměny zakázala návštěvu tety Jitky.

Všechno, co naplánovala, to se podařilo. „Celkově si myslím, že by bylo lepší, kdybyste jim sladké nedávali. Ivetaj jim zeleninu a ovoce nahrazovala sladkostmi,“ znovu apelovala na Davida.

Devátý den se od štábu dozvěděli, že druhá strana v Brzicích výměnu předčasně končí. „Nejde mi do hlavy, že by to žena předposlední den ukončila,“ divil se David a ani Ivetab nechápala, co se stalo.

„Výměna mi ukázala, jak to u nás mohlo fungovalo a že se to bude muset změnit,“ shrnul svou desetidenní zkušenost David. „Trošku jsem se naučil věnovat dětem, což budu dodržovat i nadále. Uvědomuju si, že děti musí být v prostředí, kde se rodiče nehádají. Přál bych si, aby to tu bylo aspoň trošku tak, jako to tu fungovalo s náhradní ženou. Kdyby se nic nezměnilo, tak bych asi uvažoval o tom rozchodu.“

Ivetab si předsevzala, že ubere v práci. „Práce není všechno. Mám děti, které mě potřebujou, přála bych si, aby byl Honza míň vzteklej, občas vylítne kvůli blbosti, ale dělám to i já. Doufám, že se změní i vztah se starší dcerou.“

Je mi na blití

Ivetaj z Jablonce nad Nisou se ocitla v domku v malé vesničce Brzice spolu s kuchařem Janem (36) a dcerami jeho partnerky Annou (12) a Anežkou (8). V manuálu, který si tu přečetla, se dozvěděla dost podobné informace, jaké napsala ona sama: Na všechno jsem tu sama a manžel často křičí.

I její první reakce byly podobné jako v případě její jmenovkyně na druhé straně. „Zvenčí vypadá barák nádherně, ale uvnitř ten bordel, to se mi ale vůbec nelíbí. Fuj, je mi z toho na blití. Ta ženská bude asi pěknej dobytek. Je to humáč, bojím se, abych tady ještě něco nechytla. Normální asi fakt nebudou, žijou tu jak domorodci,“ nechala se slyšet hned první den.

„Věděli jste, že jdete do Výměny, a je špinavý sporák i lednice, to já to mám doma vyšperkovaný,“ vyčetla hned náhradnímu manželovi a dodala, že pořádek je přece jejich vizitka. „Nechali jsme to tak, jak to bylo. Furt nejsme doma, nebyl čas,“ vysvětlil náhradní manžel Honza a Ivetaj dodala jen na kamery, že je zvyklá všechno říct na rovinu.

Iveta (42) z Jablonce nad Nisou

Do drhnutí sporáku se Ivetaj pustila hned další den. „Jsi šikovná, dobrý,“ pochválili ji Honza i starší dcera Anna a Ivetaj byla potěšena. „Jsem ráda, přítel mě doma vůbec nechválí, připadám si jako služka, hospodyně a večer chce sex. Já říkám: budeš mít, co chceš, ale musíš mi taky trošku pomáhat,“ objasnila náhradnímu manželovi, který ji ujistil, že jeho žena ho teď změní. „Zvýší trošku hlas a budí respekt. Mě taky změnila,“ odtušil Jan a jen na kameru dodal: „Vyčistila sporák, dobře, akorát těch keců okolo,“ kroutil hlavou a Ivetaj přiznala, že „u všeho mele“, ale nepřijde jí, že by nadávala.

Když se Ivetaj rozhodla v pravé poledne zalévat kytky, kritizovala zahrádku za pochodu. Až si toho Honza všiml. „Kritizuje zatím všechno, ale já jsem zatím splachovací, ale pak si jí taky řeknu svoje. Jestli takhle jedná s tím svým přítelem, tak se mu nedivím, že se s ní radši ani nebaví. Je upovídaná, to je šílený.“

Další den se Honza rozhodl uvařit. „Vařím, abych mamce udělal radost a odlehčil jí, aby nemusela z práce hned ke sporáku. A těší mě, že jim to ode mě moc chutná, a když to vím, tak jim to s radostí navařím,“ vysvětlil a Ivetaj byla ráda. „Ráda peču buchty, ale hrozně nerada vařím. Bylo by to supr, kdyby chlap vařil a ženská uklízela, že by ta práce byla rozdělena,“ přemýšlela Ivetaj a dodala, že by právě tohle potřebovala doma změnit i ona.

„Aby žena nemusela uklízet a ještě u toho vařit. Pak je vzteklá a hádáme se,“ pochopil Honza a jeho náhradní manželka byla ráda, že si to uvědomil. To však ještě netušil, že do konce výměny šlo o první a poslední vzájemnou shodu.

Večer Ivetaj vylila guláš do záchodu. „Holky řekly, že jim nechutná a jíst ho nebudou, tak jsem se naštvala a vylila jsem to. Byl to šprajc, když mi někdo něco takovýho řekne, tak se zaseknu,“ přiznal a Honza ale podotkl, že si musel vařit večeři, na což hned jeho náhradní manželka reagovala: „Říkals, že tu vařím kvůli holkám, a ne kvůli tobě, že ty se můžeš klidně najíst v práci,“ pohádali se nakonec. Honza jí vyčetl, že guláš nedala raději zamrazit a Ivetaj se vrátila ke kritice nepořádku, na což jí Honza odpověděl: „Ono sedět doma na mateřský, tak to by měla moje žena taky uklizeno. Ono něco jinýho je chodit na šestnáct hodin do práce, nebo sedět doma na prd...,“ načež se ho manželka z Jablonce zeptala, proč si tedy pořizovali děti, když jsou pořád v práci...

Po hádce Ivetaj prohlásila, že už tu vařit ani jíst nebude, a Honza svolil, že bude klidně vařit. Další den sledovala kamera Ivetuj, jak si jde do šest kilometrů vzdálené vsi koupit do konzumu nějaké jídlo. „Mám hlad, musím se přece najíst,“ vysvětlila a dodala, že ze včerejší hádky pochopila, že Honza navaří dětem, ale ona, ať se o sebe postará. „Hlavně že jeho manželka se u nás nají, a zadarmo. Mně to nedělá problém si dojít pro kousek žrádla, abych neumřela hlady. Já nejsem línej člověk. To můj David bude čumět, že jsem sama dokázala jít takovou dálku,“ vysvětlila divákům a koupila si rýži a vepřovou konzervu. Domů se vrátila právě ve chvíli, kdy Honza servíroval oběd.

„Údajně dceři řekla, že nebude jíst konzervy, ať si je klidně jí, my je vůbec nekupujeme,“ řekl Jan na kameru a směrem k náhradní manželce dodal: „Mohla sis dát guláš s námi, nikdo ti nezakázal tady jíst.“

Ivetaj mu však vysvětlila: „Když jsem se ptala, kde je tady nejbližší krám, že si potřebuju koupit jídlo, tak stačilo říct: na co si budeš kupovat jídlo, můžeš jíst s náma,“ řekla, ale náhradní manžel ji ujistil, že ji přemlouvat k ničemu nebude, a tak se Ivetaj pustila do konzervy. „Nechci to řešit, chci se v klidu najíst a nechci se ani s nikým hádat. Takže jsem nejhorší já, že mi nikdo nezakázal tady jíst, tak já něco pochopila a nejspíš teda špatně. Teď zase otáčej všechno proti mně.“

Můžu s vámi jíst?

Po pěti dnech, kdy měla začít rodině velet, to na velké převraty rozhodně nevypadalo. „Chtěla bych se podívat na nějaký výlet, holky víc zapojit do domácnosti a... můžu s váma jíst?“ byla opatrná. Honza ji ujistil, že uvaří a ona s nimi klidně může jíst. Pak nevydržel a rýpnul si: „My jsme s dětmi zvyklí se koupat každej den, tak jestli bys to taky respektovala... zatím ses tu za pět dní koupala dvakrát,“ napomenul ji. Náhradní manželka mu vyložila svou „písničku“ o tom, že mají doma citlivou pokožku a tvrdou vodu, která je tady ještě tvrdší. „Se pak nediv, že se nekoupu každej den,“ řekla a jen divákům vysvětlila: „Oni to nechápou, jedou podle sebe... Proč bych měla poslouchat jeho, oni maj teď poslouchat mě, a proč bych se měla koupat každej den. Že si to přeje?“

„Doma jí vadí tvrdá voda, tady chlor, tak jestli si bude převářet perlivou vodu v hrnci, nevím,“ podotkl Jan.

Poslední klidnější chvíli společně zažili až při generálním úklidu, do kterého se zapojili všichni. „Tady si práci rozdělí, každý dělá něco a pak si můžeme užít společně den, a ne že já doma vstanu a uklízím a do toho vařím a David sedí u počítače nebo mobilu a já tam skáču jako opice. Když vidím, že to funguje tady, tak to určitě zařídím i doma,“ prohlásila Ivetaj, ale spokojenost skončila, když na ni dírou v odpadkovém koši protekla voda. „Nečekala jsem, že v něm bude díra,“ ohradila se a Honza si ji vychutnal: „Já nemůžu každého vodit za ručičku... se kouknu, jestli to není děravý, ne?“

Definitivní rozkol nastal však až kvůli štípancům. „Jsem rozdrbaná do krve a mastička od Honzy mi nepomáhá, asi nejsem poštípaná od komárů. Doma jsme to neměla, pupence naskákaly až druhý den, co jsem přijela sem a postupně se mi to rozšířilo.“ Honza ale divákům vysvětloval, že si večer svítí lampičkou u otevřeného okno. „Nalítají tam komáři a poštípou ji, za to já nemůžu.“

Ivetěj to nedalo a šla druhý den s rozškrábanými štípanci k lékařce. „Je to nejspíš od štěnic. Máte je v té posteli, co spím,“ vybalila pak doma na Honzu. „To je proto, že se nemeješ, můžu já za to? Tady chodíš po vesnici, hladíš si psy a říkáš, že jsi na ně alergická, tak se máš víckrát denně koupat,“ plácal a náhradní žena oponovala, že by snad ty pupence měla v takovém případě i doma.

„Jestli už tu nechceš spát, tak si běž na hotel,“ urazil se Jan a Ivetaj hozenou rukavici zvedla: „Taky půjdu. A výlet taky můžeš zrušit, nikam nejdu,“ řekla a Jan se – jen směrem k divákům – zaradoval: „Konečně se jí zbavíme. Je to z její hygieny, vždyť ona jen projde a smrdí jak tvaroh,“ ujistil diváky.

Ivetaj z pobytu v náhradní rodině neměla vůbec dobrý pocit. „On to bude svádět na moji hygienu? Se podívej na tu hnusnou špínu, co tam maj. Se tam už ani vracet nechci, ani nebudu. To raději výměnu ukončím a bude klid.“ Jak řekla, tak udělala. Na poslední noc se přestěhovala do hotelu a před odchodem se ještě stihla pohádat s dvanáctiletou Aničkou



„Prej tě pokousaly štěnice? Jen by mě zajímalo, co jsi měla z přírodopisu, když tvrdíš, že tě pokousaly štěnice, to bychom je tu asi měli všichni,“ řekla jí Anička.



„Mi polib prd... asi vím, co mi řekla doktorka. Jasně jsem ti říkala o té dece, že mě na ní něco štípe, a říkala jsi, že se nedá nic dělat, že to musím vydržet,“ hádaly se, až ji Ivetaj poslala do prd... a prohlásila o ní, že je hrozná pí... Divákům pak přiznala, že radši bude trpět s Davidem než tohle. „Já se snad změním, už nebudu důvěřovat žádným lidem, lidi jsou kur... Dneska už snad neexistuje nikdo normální.“

Výměna skončila o den dřív. „Jsem z toho hodně špatná, to jsem vůbec nečekala, chci už být u Davida a dětí. Někdy už jsem doma přeháněla a kolikrát si na něj bezdůvodně vylévala zlost, a teď toho lituju, nebudu na něm hledat chyby, nebudu křičet,“ zpytovala Ivetaj svědomí před odjezdem domů.

I Jan pochopil, že jeho žena dělala doma úplně všechno. „A my jsme na to dlabali. Určitě se víc zapojíme do prací doma a budeme si mámy víc vážit,“ slíbil, stejně jako obě dcery.

Navštívíme poradnu

„Proč jste výměnu předčasně ukončili?“ zajímal se hned David, jakmile oba páry zasedly k jednomu stolu.

„V noci vykecávaly s dcerou, měly rozsvíceno a nalítali jim tam komáři, pak si to škrábala a hladila psy, když je na ně alergická,“ vyhrkl Honza a Ivetaj pokračovala: „Měla jsem štípance i na intimních místech, paní doktorka mi potvrdila, že to komáři nejsou, že to může být cokoliv, můžou to být štěnice, nemusí... ona sama nevěděla, co mě poštípalo.“

„Nikdo jinej není poštípanej, jenom ona. Vždyť ses ani pořádně nekoupala!“ mlel Honza svou a už se zas s Ivetouj do sebe pustili: „Vy máte co říkat o hygieně! Zubní kartáčky jsou u vás jen na okrasu!“

„Děti koupeš jednou za týden, jen když je David doma!“ přidala se druhá Iveta „b“ a ta první ujistila, že se koupou dvakrát: ve středu a v neděli.

„A ještě nadávala sprostě dceři,“ přilil Jan olej do ohně, takže se obě Ivety pohádaly. „Mám co dělat, abych tě tady teď nepropleskla,“ zuřila Ivetab. „Já když jsem k vám přišla, tak jsem myslela, že se z té špíny zbleju,“ kontrovala Ivetaj, a tak to ještě chvíli pokračovalo, než Honza opět přilil olej z jiného soudku: „Na tobě nenechala nit suchou,“ obrátil se na Davida a zapojil ho do hádky.

„Náš vztah je na tom tak, že jdeme do manželské poradny, a jestli s tím nesouhlasíš, jdeme od sebe. Dávám ti ultimátum, a tak to bude,“ prohlásil statečně a Ivetaj kývala, že to říkala už dávno.



„S Ivetoub to u nás fungovalo na dvě stě procent. Obdivuju ji, jak všechno zvládá i se svými zdravotními problémy,“ vysekl David poklonu své náhradní manželce, čím rozzuřil tu svou. „Takže ty přecházíš na jejich stranu, že já jsem tady ta největší svině?“

„To ale nikdo neříká,“ řekl Honza, jenže Ivetaj na nic nečekala, zvedla se a když naštvaně odcházela z místnosti, ještě stačila poslat do prd... druhou Ivetu, která si neodpustila: „Pro pravdu se člověk zlobí, viď?“

Druhý pár Davida politoval. „Ona si nepřipustí svoje chyby,“ varovali ho Jan s Ivetoub.

„To jsem nečekala, to mě David zranil. Oni si jedou pořád to svoje a já jsem nejhorší. Věří nějaký krávě, s prominutím, zná ji pár dní. A věří jí víc než mně? Já myslela, že bude stát za mnou, a ne že se spolčí s nima. Vůbec jsem to nečekala,“ rozdýchávala Ivetaj hádku ještě venku před restaurací, a když za ní David v klidu přišel, rozkřičela se na něj: „Nech mě bejt do prd... nech mě! Vona tě naočkovala proti mně?“

„Ne, nikdo mě nenaočkoval,“ odpověděl v klidu David a jestli na začátku Ivetaj tvrdila, že je David cholerik, tak se zdálo, že je to spíš naopak, protože hystericky pokračovala: „Ne? Já jsem to viděla! Místo abys stál za mnou, tak jsi stál při nich. Nech mě bejt do prd...“ vypadalo to, že od něj odchází a hádka skončí, ale otočila se a znovu křičela: „Takže chceš říct, že ty chodíš do práce a já si doma válím šunky? A přijdeš domů a všechno za mě děláš, to chceš říct?“

„To jsem neřekl,“ špitl David.

„Tak proč jsi to neřekl a nestál při mně?“

„Utekla jsi.“



„Já utekla? Vždyť jste se na mě hrnuli jak supi, ty vo..!“ zuřila a k divákům dodala: „To je konec mezi námi, úplně konec, to přehnal.“

Doma už byla Ivetaj o něco klidnější. „Určitě navštívíme nějakou poradnu a uvidíme, co a jak dál, jestli to vůbec má cenu. Já jsem si neuvědomila, že bych měla nějakou chybu,“ řekla a David měl slzy v očích. „Já doufám, že nám ta poradna pomůže, jinak bychom museli jít od sebe.“

Pár z Brzic si po natáčení liboval. Ivetab přišla na to, že chce víc času trávit s rodinou na úkor práce, a Honzovi došlo, že má ve své ženě doma poklad.