Katku si necháme na hraní a bude doma klid, přál si náhradní manžel

Dvojnásobná maminka Katka (27) žije s Lukášem (27) ve vlastním třípokojovém bytě v paneláku v Kostelci nad Černými lesy. Vychovávají spolu své dvě děti Šimona (8) a Amálku (4). Lukáš pracuje jako lakýrník a Katka je s dětmi doma.

Pár je spolu od střední školy a prošel si několika vztahovými krizemi. Oba jsou paličatí, často na sebe vulgární, přiznali ještě před natáčením. Podle Katky je Lukáš málo doma „A když je, věnuje se počítačovým hrám, na kterých je závislý,“ popsala stav Katka, která rodinu bez vědomí manžela do Výměny přihlásila.

Lukáš svou závislost přiznal. „Hraju od soboty od rána, večer jdu spát a zas od rána až do nedělního večera. Bude to deset dní odvykačky.“



Ponorka v paneláku

Místo Katky přijela do Kostelce o deset let starší Kristýna (37), maminka od tří dětí, která po nocích jezdí s taxíkem a ještě dělá realitní makléřku. A protože Lukáš si první dny vzal z práce volno, aby novou maminku prověřil, byli na domácnost i obě děti dva. Brzy vyšlo najevo, že na své děti „nemá nervy“, jak několikrát zopakoval.

Poprvé, když měl s prvňákem Šimonem, který trpí podle manuálu kombinovanou poruchou adhd a řeči, dělat domácí úkoly. „Jak má to adhd staví si klidně lego pro dvanáctileté a přeprogramuje mi v pohodě počítač,“ popsal syna. Večer, kdy děti zaháněl po koupání spát, už mu tekly nervy a měl toho podle svých slov dost.

Kristýnu (37) trápí, že je její přítel na její tři děti moc přísný.

Kristýna chod domácnosti pozorovala a kde bylo třeba, tam se zapojila. „Taťka toho doma asi moc nedělá. Člověk neví, aby něco neudělal špatně a nedostal za něco vynadáno,“ snažila se napojit na režim nové rodiny. Mimo jiné zjistila, že Amálka nechce jíst, vzteká se u každého jídla a při hraní jí Šimon musí stále ustupovat. „A taťka nezasáhne, maximálně zakřičí a ustoupí a ona si z toho nic nedělá, protože ví, že se jí nic nestane,“ viděla.

„Nikdy jsem si s dětmi moc extra nehrála, vždycky jsem říkala, je vás dost, tak se zabavte spolu,“ svěřila se, když si v náhradní rodině sedla s oběma dětmi k vláčkům, zatímco Lukáš seděl na gauči a mudroval: „Jsem teď spíš v pozorovatelské roli: dívám se, co s nimi manželka absolvuje a třeba to taky začnu dělat. Až uvidí maminka, že si s dětmi hraju, a přitom si s nimi normálně nehraju, bude celá běsná.“

Kristýně se brzy začalo stýskat. Měla strach, že její přítel Martin, se kterým žije tři roky, je na děti moc přísný. „Nevím, co je doma. Strejda je ten přísnej a nemá se jich teď třeba kdo zastat. Co se týče výchovy dětí, máme dost odlišné názory a kvůli tomu jsme se hodně hádali. On jim něco zakáže, ony pak brečí. Přijde večer z práce, rozdá zákazy a to je všechno. Je potřeba je i pochválit, ne jenom jim nadávat. Když mu to řeknu, odpoví, že není za co je pochválit. Já říkám, že vždycky je za co pochválit.“

Šimon chodil školy a Lukáš po pár dnech do práce, a tak Kristýna zůstala několik dní zavřená sama doma jen s Amálkou, která byla nastydlá a do školky nemohla. „Je to tu taková ponorka v bytě v paneláku. Nebýt s malou doma, tak bych tu neseděla. Maminka u nás v domku se zahradou má větší klídek a svobodu,“ posteskla si.

S Amálkou si už občas nevěděla rady. „Věčně trucuje a odmítá poslouchat. Je na ní vidět, že se jí pořád ustupovalo a že teď musí přijít tvrdá výchova. Moje děti se nevztekaly. Když nebude Amálka jíst, sní to Šimonek a Amálka půjde spát,“ rozhodla se pro důslednost.

I Lukáše dcera stála nervy. Jen co se vrátil z práce, napomínal ji, aby bratra nebila, aby se oblékala, že jinak s nimi na náměstí na rozsvěcení vánočního stromku nepůjde. Nakonec se ven vypravili a Lukáš přiznal, že tam nikdy nebyl.

Jeden večer vzal Lukáš Kristýnu do hospody na pivo. „Už jsem potřeboval z kvartýru vypadnout,“ přiznal se a došlo mu, že jeho ženě nejde jenom o to, aby si s ní povídal. „Asi jsem potřeboval nějaký brutální restart. Doma furt poslouchám, že se rozvede. Už jsem i rezignoval, no tak odejde, ale i když jsme se hádali a třeba i odešla k mámě, tak jsme si spolu aspoň psali. Teď mi ten mobilní kontakt chybí. Už jsem si s ní nepsal tři dny a tohle mě asi rozstřelilo,“ uvědomil si a připustil, že stereotyp u nich doma určitě byl.

„Já přišel domů, zapnul jsem si Xbox a nevšímal jsem si jí. Vadilo jí to. Teď jsem před Výměnou řekl, že když ona nemůže mít s sebou telefon, tak já nebudu mít konzoli. A mám teda co dělat, abych to vydržel. Je to absťák,“ svěřil se.

Lukáš je proti Martinovi unavenější

Díky vzteklé a vzpurné Amálce si pro změnu Kristýna uvědomila, že děti by měly mít v rodičích autoritu. „Mám doma taky co vylepšovat.“ Jak řekla, tak další pět dní bylo. Když chtěli jít všichni pouštět ven letadlo a Amálka zlobila, zůstala s tátou doma a ven šla jen Kristýna se Šimonem. „Jsem ráda, že jsem venku a neslyším její kňourání. Moje děti mají také takové letadlo, ale pouštějí si ho samy. Já jsem s nimi, ale pořád při nějaké domácí povinnosti.“

Rozdíl mezi Lukášem a jejím Martinem poznala Kristýna ve chvíli, kdy se rozhodl, na přání své ženy z manuálu připevnit nad okno garnýž. „Na Lukášovi je vidět, že práce ho zmáhá, stejně tak děti. Je proti Martinovi unavenější,“ popsala eufemisticky a Lukáš přiznal, že s Katkou domácí údržbu dělat nemůže, protože by se pohádali. „Já, když mi to nejde, tak se naseru, třísknu s tím a odejdu. Může být ráda, že tu nějaká garnýž bude. Mám co dělat. Hmoždinky do panelu nechtěj a jestli mi tam nepůjdou, tak tu garnýž vezmu a vyhodím ji oknem.“

Kristýna se svěřila divákům, že jestli by v téhle domácnosti něco nevydýchala, tak nevyžádané rady, jak má co dělat. „To doma od Martina neslýchám. A že je unavenej neslyším skoro nikdy. Maximálně slýchám, že nestíhá.“

Po změně velení si Kristýna mimo jiné přála jít s Šimonem do cukrárny a věnovat se jen jemu. „Potřebuje trošku té pozornosti, možná to tak nevnímá, protože je trošku jinej, ale přijde mi odstrkovanej. Zato Amálka je krkem, který kroutí všemi,“ řekla a také si uvědomila, že její přítel Martin s k jejím třem dětem prakticky žádný vztah nemá, protože s nimi netráví žádný čas.

„Když přijede domů, děti jdou spát. On nemá vlastně čas ani na svého syna, kterého si bere jednou za dva týdny. Práce je pro něj přednější. Chtěla bych, abychom si oba, třeba o víkendu, udělat prostor a trávili společně čas i s dětmi. Třeba by i Martin viděl, jaké jsou. Vždyť on je pořádně ani nezná.“

V den, kdy měl na Kristýnino přání vařit Lukáš, si chtěla náhradní manželka půjčit jeho auto a dojet si na nákup. „To je jediné, co nepůjčím. Auto, to je moje třetí dítě,“ rezolutně odmítl Lukáš.

„Dvě děti mi půjčíš, takže auto je víc než dítě?“ divila se Kristýna a Lukáš trval na svém. „To je moje vymodlený fáro. To nepůjčím ani vlastním rodičům. Na auto máme slušný úvěr,“ argumentoval, ale Kristýna měla jiný názor: „Já raději starý, levný auto, ale klidně každý svý.“

Lukáš vařil. „Takhle se nenalítám, ani když je tu ta moje. To si postavím hlavu a raději se seberu a jdu do práce. Odjakživa jsem zvyklý si dělat, co chci. Nikdy jsem se neřídil podle stáda, ale vždycky podle sebe. Minimální kompromisy. Proto si myslím, že tu byly ty věčné hádky. Kačka si taky umí postavit hlavu. Když chce, aby bylo po jejím, jde si za tím tvrdě. Oba s tím musíme něco dělat, nestačí jen jeden,“ došlo mu.



Kristýna ho za oběd pochválila a posteskla si, že když všem uvařil její šestnáctiletý syn Lukáš, který se učí na kuchaře, Martin ho za to vůbec neocenil. „Jestli mi Výměna k něčemu byla, to se uvidí doma. Chtěla bych, abychom trávili víc času jako rodina. Totéž si uvědomil i její náhradní manžel. „Jsem v práci víc než doma, to bych měl změnit. Ale mám obavu, že Katka už by nemusela chtít dát našemu vztahu další šanci.

I zatopit jsem zvládla

Katka strávila deset dní v domku v Kozojídkách u Nového Bydžova u zedníka Martina (32) a tří Kristýniných dětí Patrika (8), Elišky (12) a Lukáše (16). Zjistila, že i v téhle domácnosti se řeší děti a jejich výchova. Maminka je tu ta hodná, co jim pořád něco odpouští a strejda Martin je ten přísný. Nejvíc ho rozčiluje, že by celé dny pro seděly u počítačů a do práce se musí kopat. Samy od sebe podle něj neudělají nic.

Katka (27) přijela do nové rodiny z Kostelce nad Černými lesy.

Katka však viděla od samého začátku situaci trochu jinak. Nejstarší syn Lukáš sám od sebe hned po příchodu ze školy zatápěl v kotli. A i ostatní děti se jí zdály samostatné a ochotné. „To jsou ty vesnický děti. Oproti našim panelákovým,“ podotkla Katka, zatímco Martin si vedl svou. „Špinavé nádobí tu nechaj klidně do zítřka a jdou pryč, neuklidí po sobě nic. Já už v osmé třídě chodil po brigádách.“

Že tráví hodně času u počítače, to děti samy přiznaly. „Někdy jde spát ve čtyři nebo v pět, někdy i vůbec. Mamka o tom neví, protože s námi není,“ prozradila na bráchu dvanáctiletá Eliška.

Další den, když byli všichni ve škole a táta v práci, uklidila Katka dům a zatopila v kotli. „Manžel mi přál, abych měla barák, kde budu muset zatápět,“ usmívala se a těšila se z toho, že se jí podařilo zatopit hned napoprvé.

„Zvládla jsem to tu úplně perfektně i zatopit, akorát jsem se nudila,“ řekla dětem, když se pak ptaly, jestli nepotřebuje s něčím pomoct. Lukáš se mezitím rovnou pustil do uklízení umytého nádobí a Patrik si šel dělat úkoly.



„Děti jsou vzorný, povinnosti si dělají samy, aniž by se jim muselo říkat,“ chválila je Katka do kamery a děti se samy přeháněly vyjmenováváním všeho, co doma dělají. „Zametám, zatápím, vynáším plasty,“ hlásil každý něco.



V tom se domů vrátil Martin a hned Patrikovi přikázal, aby si oblečení vyskládat do komínků a uklidit si šuplík. „Jinak nepůjdeš na počítač,“ velel a Katku překvapilo, jak mu Patrik odmlouval. „Já, když tu něco zakážu, tak se to na druhé straně povolí,“ postěžoval si Martin a Katka přitakala, že to je špatně. „Já, když doma řeknu ne, tak manžel řekne taky ne. V tomhle stojíme při sobě.“

Do rodiny přibyl na nějaký čas ještě Martinův syn Ben, ale ani to Martina nepřimělo k tomu, aby se dětem víc věnoval. Zkontroloval Patrikovi uklízený „šuplík“ a šel si zas po svých. Zato Katka si s dětmi zahrála karty, povídala si a vytáhly i další společenské hry. „Když si s nimi člověk hraje, na mobil si vůbec nevzpomenou,“ upozornila a dodala, že kdyby si na víkend vzala Beníka, tak by se asi snažila s nimi něco podniknout.“

Martin děti nepoznával. „Vidím vás sedět v obýváku nebo u večeře a nepohádáte se,“ řekl a obrátil se na Katku: „Umíš to s dětma, nedohadujou se, je klid,“ pochválil ji a zase odešel do práce.



Pokud byl Martin doma a bylo hezké počasí, dělal něco na autě nebo na zahradě. „Žena je většinou doma, dělá domácí práce a já jsem venku na zahradě, nebo kolem auta, nebo jsem v práci. Ne, že by byla doma nuda, ale já se neumím zastavit, jsem na práci workoholik,“ přiznal Martin, který byl podle svých slov zvyklý už od osmé třídy chodit na brigády. „Někdy do práce před dětma zdrhám rád. Někdy jsou v klidu, ale jindy přijdu domů a je tam řev. Houknu na ně a jsem ten zlej a je lepší se s nima nehádat a být mimo, venku nebo v práci.“

Katce by však na místě Kristýny jeho věčná nepřítomnost doma vadila. „Chtěla bych, aby alespoň o víkendech trochu zvolnil a zahrál si s dětmi i s Týnou třeba Monopoly, nebo karty.“

Martin řekl, že když nemají děti u sebe, tak si spolu užívají volna, a když je mají, snaží se je trochu vyhnat ven, když to jde. A protože to šlo, všichni dostali nějaký úkol při práci na zahradě.

Rozpovídala se i Katka. „My s manželem nemáme moc společnejch zájmů. On jezdí jen na rallye závody a to mě nezajímá. Funguje to tak, že manžel je v obýváku, hraje traktory na televizi, nebo se dívá na filmy a já jsem zalezlá v ložnici, koukám na telefonu na filmy a děti si hrajou, nebo si hraju s nimi. Proto říkám, že my jsme v těžkém stereotypu a nutit Lukáše někam jít? To raději půjdu sama. Někdy si to tak uděláme: on jede na rallye a já se jdu sama s kamarádkama pobavit. Nejsem v tom šťastná, ale doufám, že díky Výměně třeba pochopí, že si na sebe musíme udělat víc času. Třeba se mu to v hlavě zapálí a třeba se to změní.“

Děti si Katku oblíbily. „Dobře se se mnou povídá, hrajeme, vtipkujeme, smějeme se,“ vysvětlila divákům, kteří viděli, že Martinovi i smích vadí. „Ten pištivej zvuk, to je hrozný. Jsou nějací rozdivočelí. Zítra dáme nějakou práci a jsem zvědav, jestli u toho budete taky takhle veselí. Každej si tu dělá, co chce. Všichni zvlčeli, je třeba je trošku usadit,“ uvedl do kamery a dětí se ptal: „S Katkou si hrajete a s mámou nechcete?“

„Chceme, ale máma nemá čas,“ odpověděl za všechny nejstarší Lukáš a Martin raději odešel ven kouřit. „Týně jsem vysvětloval, že když přijdu z práce, chceme mít spolu trošku ticha a pohody. Tak si tu Katku necháme na hraní a bude klid.“

Chyba je, že nejsme jeho vlastní

Katka po pěti dnech, kdy dostala velení, chtěla, aby děti na zbývající dny zapomněly na počítač. Přála si, aby si s nimi Martin alespoň jeden večer něco zahrál a zavelela ke společném úklidu domácnosti. „Abyste viděli, co všechno tu mamka musí dělat.“

„Je to kravina, vždyť my tu skoro všechno už děláme. Takže nám ukážeš akorát, jak se pere,“ ohradil se Lukáš, ale Martin ukázal na prádlo na sušáku: „Támhle na sušáku je už suché prádlo, třeba,“ popíchl ho, ale Lukáš ho utřel: „Tak proč jsi ho nesebral, když sis všiml?“ Úklid nakonec zdárně proběhl. „Jsou šikovné, jde jim to,“ chválila děti Katka a Patrik prohlásil, že by si to s Káťou někdy klidně zopakoval.

„Musíš s mamkou,“ vysvětlila Katka, ale Patrik měl odpověď: „Mamka už je na to vycvičená.“ Lukáš všem uvařil a dokonce nabádal Katku, aby nic neuklízela, že si všechno udělá sám. „Už několikrát jsem mamce uvařil, strejda to ani nevidí, když je pořád v práci.“

Děti připustily, že by byly rády, kdyby měla jejich mamka čas si s nimi hrát, nebo kdyby se mohli všichni, celá rodina, dívat společně na nějaký film. „Ony nic takového neznají, proto potom tráví čas na počítači,“ konstatovala Katka a Lukáš přikývl, že za celou dobu, co s nimi žije Martin, si nikdy nesedli všichni pohromadě k televizi.

„Máma se strejdou se třeba dívají, ale když sem za nimi přijdu, on mě pošle pryč, ať si jdu dělat něco do školy,“ posteskl si Lukáš a Katka dospěla k názoru, že Kristýna dává Martinovi před dětmi přednost.

„Chyba je ta, že jsme jeho nevlastní. Byl bych rád, kdybychom se dívali s nimi, ale oni se mají rádi a chtějí být spolu sami,“ pokračoval Lukáš a Katce bylo dětí líto. Večer zkusili Martina přizvat na Monopoly. „Ještě nejsem vysprchovanej, navíc je to nekonečná hra a ty budeš v půl desáté v posteli,“ odmítal a Lukáš ho vyzval, aby další den přišel z práce tedy dřív.

„Musíte si s nimi i s Kristýnou povídat. Zavrtat se pod peřinu a pustit si nějaký film,“ podpořila Lukáše Katka. „Jenže Kristýna v nocí jezdí s taxíkem a má volný jeden den v týdnu,“ namítal Martin a dobíral si Lukáše: „V 16 letech hrát si, to máš mít úplně jiný zájmy.“ Ten však ustoupit nechtěl: „Nadáváte, že jsme pořád na počítači, ale proč s námi neděláte nějaké jiné aktivity? Třeba o víkendu.“

„O víkendu je venku plno práce,“ nesouhlasil Martin. „Chceš, aby ti barák spadl na hlavu? Ty to nechápeš: život není jen hra, ale je o tom chodit do práce, vydělávat peníze.“ „Ale když je všechno hotovo, proč si nesedneme a nezahrajeme něco jako rodina. Nebo nekoukneme na film,“ trval na svém Lukáš a nechápal, že pro strejdu nikdy není všechno hotovo.

„A až si sedneme, to jsem teda zvědavej, o čem ty si se mnou chceš povídat,“ shodil náhradní manžel debatu pod stůl a odešel ven, zatímco si Lukáš utíral slzy.

„Takhle jezdím domů, klasika, osmá hodina. Přijedu domů, vysprchuju se, najím se a chci být chvilku o samotě s Týnou, takže kdybychom si šli hrát, dobrý, budeme s dětmi, ale zase nebudeme spolu s ženou. Celých sedm dní neslyším nic jiného, než hrát, hrát si. Ale práce stojí okolo. On si myslí, že život je jenom o hraní,“ vysvětlil Martin venku do kamery.



Až výlet do Jičína na vánoční trhy rodinu stmelil. „Nejsme zvyklí, nikam takhle nechodíme, ale to se změní. Příští rok to s rodinou určitě zase zopakujeme,“ předsevzal si Martin a Katka potvrdila, že také nikam s rodinou nejezdí a že je to škoda.

Kompromisy jsou potřeba

„Vy se míjíte a je třeba, abyste táhli za jeden provaz. Na dětech je vidět, že ti skáčou po hlavě,“ obrátila se Katka na Martina, když už na konci seděli všichni čtyři u jednoho stolu. „Já s dětmi problém neměla, ale s Martinem hodně diskutujou,“ vysvětlila. „Páťa je hodně na počítači, ale nemůžu říct, že by děti neposlouchaly. Řekla jsem jim, že pět dní počítač nebude a opravdu nebyl. Povídali jsme si a i Martina jsme donutili zahrát si dostihy. Postav si je na první místo před prací,“ apelovala na Kristýnu, která souhlasila.



„To je přesně to, co jsem si uvědomila a chci udělat. I Martin ale musí chtít. Nemůže je poznat, když s nimi netráví čas. Určitě budu chtít, aby sis třeba jednou za dva týdny na tu rodinu udělal čas. Nejen na mě večer po práci, ale i na ty děti,“ mluvila k Martinovi.

„Já jsem si za těch deset dní taky uvědomil, že ty děti nejsou tak špatné, jak jsem je viděl dřív, že si na ně musím udělat čas a brát je jinak, jako kdyby byly moje vlastní. Protože já o tebe přijít nechci.“

Kristýna vysvětlila Katce, že Amálka je rozmazlená, že to uznal i Lukáš a chtěl by jí s výchovou pomoct. „Šimůnek je hodnej kluk, snaží se, ale je kvůli Amálce odstrkovanej. Myslím, že Šimonek tu lásku potřebuje mnohem víc.“ „Musíme doma změnit komunikaci a ne si jít po krku,“ nechal se slyšet Lukáš a uznal, že kompromisy jsou důležité.

„Budeme se poslouchat a respektovat navzájem a všechno překopeme, abychom byli nejšťastnější rodina na světě,“ zakončila Výměnu manželek Katka.