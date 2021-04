Klidně bych k vám šla, napsala Stropnickému a Krejčíkovi dívka z dětského domova

Dívka sepsala své upřímné vyznání a přání odeslala na hercovu mailovou adresu. Daniel Krejčík její dojemný dopis vystavil na svůj instagramový profil a začernil údaje, které by mohly vést k případné identifikaci dívky.



„Ať sem k tomu napíšu cokoliv, nebude to ani ze setiny tak silný jako to, co se teď ve mně děje,“ připsal herec k dopisu dívky z dětského domova. „Odepsal jsem jí, že mám papoušky taky rád, že jméno Emma se mi pro holčičku vždycky líbilo a že tam tetám zavolám,“ uvedl a dodal: „Někdy jsou chvíle, kdy se vyplatí jít osudu naproti. Odvážná. To je hezký.“

Na otázku redakce OnaDnes.cz, zda již s „tetou“ v dětském domově, kde dívka žije, mluvil, a zda se chystá Emmu osobně navštívit, redakci odpověděl: „Je to krásný, ale zveřejnění na Instagramu budiž začátkem i tečkou za medializací tohoto hezkého vyznání. Snad jen, že jsem odepsal. Jak to bude dál, to už si necháme pro sebe. Respektujme intimitu našich kroků i té holčičky,“ uvedl.

