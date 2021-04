Do Výměny manželek se hlásí elita národa. Koho byste si přáli vidět?

Podle mluvčího oslovil produkční tým celou řadu osobností z showbyznysu i z politiky. I když reakce známých lidí byly zpočátku opatrné a vlažné, po nedávném odvysílání úspěšného dílu se Stropnickým na zámku v Osečanech a jeho partnerem v rodině se šesti dětmi, zájem celebrit o účast ve Výměně manželek značně stoupl. Televize musela dokonce přistoupit k vypsání pořadníku.



„Některé herečky, ale i političky se do Výměny manželek hlásí samy. Vždy se v takových případech pochopitelně ptáme na souhlas jejich partnerů. Pokud chybí, nemůžeme jim vyhovět a do výběru je nezařadíme,“ řekl mluvčí a připustil, že ženy jsou v tomto iniciativnější.

„Přihlásilo se nám sice také několik vlivných mužů, ale většinu rodin oslovila produkce pořadu a účast na natáčení jsme jim sami nabídli,“ uvedl Chudoba. Konkrétní jména však prozradit nechtěl. „Jediné, co mohu v tuto chvíli slíbit je, že jeden díl se bude opět natáčet na zámku ve Středočeském kraji,“ dodal a vzápětí padl dotaz, zda půjde o zámek v Lánech, nebo o Skrýšov, kde žije herec Karel Roden. „To v tuto chvíli, bohužel, říct nemohu,“ usmíval se mluvčí.

Chceme propojit sociální bubliny

Záměrem televize je propojit odlišné sociální bubliny. “Proto jsme se patnáct let od prvního vysílání tohoto formátu rozhodli jej vylepšit. Dlouhodobě jsme totiž byli obviňováni z toho, že do tohoto pořadu schválně vybíráme extrémní rodiny žijící na okraji společnosti a že kritériem naší volby pro účast je špatný stav chrupu dospělých aktérů. Nic z toho není pravda. Takové názory jen svědčí o tom, že nůžky ve společnosti se rozevírají a možná ani vyšší střední třída, natož pak lidé představující elitu národa vůbec netuší, jak žije většina obyvatel České republiky,“ vysvětlil ředitel televize Jan Vlk.

„Proto chceme, aby obyčejní lidé, a s nimi i televizní diváci prostřednictvím kamer, mohli alespoň na deset dní během Výměny manželek nahlédnout do světa elit. A naopak osobnosti známé hlavně z médií, aby si zkusily žít životem řadových občanů,“ dodal Vlk.

Budou pro celebrity pozměněná pravidla? „V žádném případě si nikdo nebude moci vybírat rodinu, do které ho na deset dní pošleme. To je zcela v kompetenci televizního štábu,“ odpověděla novinářům na otázku dramaturgyně Martina Zubová s tím, že podobná přání pochopitelně zaznamenali. Řekla, že pro všechny zúčastněné budou bez výjimky platit stejná pravidla jako dosud. „Mobily mají zakázané a ten, kdo předčasně Výměnu ukončí, tomu adekvátně snížíme odměnu,“ připomněla a dodala, že co se týče honorářů za natáčení, již nyní se řada veřejně známých osobností nechala slyšet, že jej věnují na charitu.



Ačkoliv nová podoba Výměny manželek měla být tajemstvím, už nyní se spekuluje na sociálních sítí o tom, že někteří se do pořadu hlásí hlavně kvůli zviditelnění. „Herci nemohou kvůli pandemii hrát, zpěváci nekoncertují a neradi by přišli o své fanoušky. Chtějí být vidět a my jim pomůžeme,“ sdělil ředitel televize a dodal, že pro mnohé politiky jsou zase velkou motivací blížící se volby do Poslanecké sněmovny. „Dokonce se někteří zajímali i o to, zda by se místo manželek mohli vyměnit a na deset dní odjet do jiné rodiny oni sami.“

Odpovědi na otázku, zda může produkce pořadu potvrdit pravdivost toho, že jde zejména o poslance ze středolevého politického spektra a z krajní pravice, se novináři nedočkali. „Natáčení je v běhu, ale respektujte, prosím, že opravdu nechceme nic prozrazovat. Nechte se překvapit,“ řekl mluvčí Vojtěch Chudoba.

V pořadí již čtrnáctá divácky oblíbená série Výměny manželek, tentokrát v nové podobě, startuje už koncem letošního léta.

