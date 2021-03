Seš komplexně divnej, ale vážím si tě, řekla Stropnickému vyměněná manželka

„Když jsem odešel z Prahy a ze Strany zelených, dal jsem si za cíl aktivně vystupovat ze své sociální bubliny. Utvrzovat se dokola s partou kamarádů na sociálních sítích v tom, jak jsme dobří, je dost na nic. I to byl důvod, proč jsem do tohohle pořadu šel. Nikdy se nestanu matkou od šesti dětí a asi ani svářečem, jako je tvůj manžel,“ vysvětloval Matěj (37) náhradní manželce Martině (35). „Ale snažím se na lidi aspoň chvílemi napojit, protože bez toho bych je nemohl účinně zastupovat, pokud bych se někdy znovu rozhodl kandidovat v politice.“



Matěj žije se svým partnerem, hercem Danielem Krejčíkem (26) tři a půl roku. Seznámili se v Národním divadle a vztah vydržel i navzdory Matějově tehdejší volební kampani. Původně si vysnili, že si koupí chalupu, ale nakonec se zakoukali do zámku ze 17. století v Osečanech u Sedlčan, který pod dohledem památkářů postupně rekonstruují. „Žádná banka nám nechtěla půjčit. Nakonec moje máma mohla prodat v Praze nějaký byt, tak jí to teď regulérně splácíme. Je to takové naše 28+kk a to kk je kaple a kryt,“ uvedl Matěj.

Hluboký v srdci žal?

Martina, která do zámku přijela z třípokojového panelákového bytu v Jablonci nad Nisou, kde žije s manželem a šesti dětmi, byla svým novým domovem nadšená. „Ty vole, fakt sem? Já budu princezna,“ radovala se a nakonec jí ani nevadilo, že místo myčky musí mýt nádobí ve dřezu a vodu si musí nosit. „Já mám obrovskou světlou místnost jen sama pro sebe. Nádherná podlaha, výmalba, krása,“ radovala se ze změny a litovala Matějova Dana. „Chudáku malej, budeš teď deset dní se šesti mejma smradama!“

Martina se na deset dní stala zámeckou paní.

Že je Matěj i díky svému otci veřejná známá osobnost, bylo Martině fuk. „Je to jedno, buď bude, nebo nebude debil.“ V manuálu si pak přečetla, že v koupelně si bude moct buď rozsvítit, anebo mít teplou vodu, ale ne obojí najednou a že v pondělí a v pátek Matěj nechce jíst maso.

„Paní má široký úsměv, ale možná, že hluboký v srdci žal, to ještě nevím,“ skládal si Matěj o Martině svůj obrázek. Podařilo se mu ji rozpovídat a dozvěděl se, že má šest dětí a z toho jedno osvojené, že její první manžel hrál automaty a s druhý manželem řeší jeho patnáctiletého syna, který na ni s jeho matkou podali udání na sociálku, že ho Martina bije.

„Já jsem z hodně dětí, mám dvě sestry a spoustu dalších nevlastních, ale tohle je ještě něco jiného. Přijde mi zajímavá, odolná, statečná,“ popsal Matěj kamerám a dodal, že se bál, aby nepřijel někdo, kdo by drsné podmínky na zámku nezvládl. „Martina to dá,“ oddechl si.

Matěj se stará o rekonstrukci zámku, takže je stále v jednom kole a na Martině bylo, aby na deset dní zastala práci za Dana, tedy vařit, prát a starat se o domácnost. „Tady, když mi něco spadne na zem, tak se nic nepozná,“ smála se rázná Martina a své role se zhostila s přehledem. Ještě měla bez dětí čas si číst a po večerech si povídat s Matějem.

„Mrzí mě, že s manželovým synem to doma nefunguje, protože patří k nám. Je to jeho dítě, je součástí rodiny, ale on nás úplně bojkotuje, vlastně ani nechce s námi vycházet a já už za tu dobu rezignovala cokoliv zkoušet ovlivňovat a měnit,“ svěřila se Martina divákům a dodala, že je přesvědčená, že většina je ve výchově. „Pro každou mámu je základ vychovat slušný lidi, to ale u něj podle mě úplně nefunguje.“

U večeře Matěj Martině vysvětlil, proč nejí dvakrát týdně maso. „Je pro mě těžké maso omezovat, ale rozhodl jsem se kvůli ochraně životního prostředí. Vždycky jsem chtěl žít podle zelených ideálů. V Praze jsem třeba vydržel bez auta, ale tady, co bychom si bez něj počali?“ řekl a divil se, že Martina vůbec nejí.

„Jsem takhle naučená. Až když všechno večer utichne, tak dojím zbytky a udělám si kafe. Vypiju tak šest až osm velkejch hrnků kafe denně,“ překvapila svého náhradního manžela, který se ujal koučování: „Takže ty vlastně jíš kafe. Já vím, že se to nedá změnit ze dne na den, ale je to prostě příšerný šmarjá. Teď si tu dáš se mnou v klidu půlku chleba, vždyť je přece moc příjemný se s někým sejít u jídla. My si s Danem vyprávíme, co jsme ten den zažili. Když máš doma všechno tak zorganizovaný, jak říkáš, netvrď mi, že by byl problém vyškrtnout si třeba tři z těch osmi kafí.“

Zámek je pro Matěje srdcovka a sanace mu zabírá všechen volný čas. „Kdyby nebyla, tak by v životě do něčeho takového nešel. Zachraňují něco, co by asi jinak nikdo jinej nezachránil,“ viděla Martina a prošla si se svým náhradním manželem prohlídkovou trasu zámku a Matěj školil. „Musíš být s návštěvníky v očním kontaktu, když děláš gesta, tak je dobré ho udělat naplno, jako na divadle,“ radil pro případ, že by se nějaký turista objevil. Přiznal, že dějiny hradů a zámků ho vždycky bavili, i to, že objel v Česku snad všechny a na střední škole, shodou okolností on i Dan, na hradě provázeli. „Tady máme jeden zámecký okruh, ale každý říkáme úplně něco jiného,“ smál se.

Zatímco Matěj stále něco řešil okolo stavby, Martina kralovala v kuchyni, ale napřed si musela nanosit vodu. „Kdybych doma neměla myčku, měla bych ruce furt v nádobí a nohy bych si ušoupala, jak bych běhala pro vodu, jinak by takový život tolik nepřekážel,“ uvažovala do kamery a pochvalovala si, že tu má i čas sama pro sebe.

„Tady mě jako mámu nikdo nepotřebuje. Když si doma otevřu knížku, tak furt čekám, kdy se ozve mami, pojď... Tady si sednu a čtu. Ráda bych si z toho odnesla zvyk si večer sednout ke stolu a mluvit spolu,“ uvědomila si. Podle ní s Pavlem (39) zásadní problém nemají. „Když tedy on nemá ty svoje náladičky, tak je jako chlap hrozně fajn,“ řekla a vysvětlila, že někdy přijde z práce, rozrazí dveře a vtipkuje: Těpéro, těpéro! „A já na to: to je jako co, jsem Karel z hospody, nebo co? Přijde mi to líto, ale to je vlastně nesmysl.“



U společné kávy přišla řeč na Matějovo povolání. „I když nedělám žádnou veřejnou funkci, tak o veřejných věcech přemýšlím. Do toho jsem vždycky psal do novin, takže jsem směs novináře a politika,“ vysvětlil a Martina ho zarazila: „Seš si vědom, že pravdomluvný a zásadový novinář se neslučuje s představou o politikovi? Většina lidí vnímá politiky jako bandu ulhanejch zlodějů. A když bys chtěl politiku dělat jinak, tak seš mezi nimi divnej.“

„Tak se rozhlídni kolem sebe,“ podotkl Matěj a Martina pochopila: „No samozřejmě, že seš komplexně divnej,“ usmívala se a Matěj vysvětlil: „Proto mě ten politický systém vyplivl za krátký čas, protože se mu odmítám podřídit.“

„Od 18 let, co mám volební právo, jsem nebyla volit nikdy, protože možný výběr koho byl vždycky na prd. Ty seš v podstatě první politik, kterého znám a kterému nemám chuť šlápnout do obličeje,“ vysekla Matějovi poklonu jeho náhradní manželka.

Jsi politik a gay? Tak je to tvůj program

Po pěti dnech si přála podniknout maximálně desetikilometrový výlet do okolí a přála si od Matěje jednou uvařit večeři. Změnu si přál i Matěj: „Mohla bys něco malinko udělat pro svou životosprávu, že bys začala trošku pravidelně jíst.“

Společně instalovali na chodbě výstavu fotografií a Matěj divákům vyprávěl: „Nikdy předtím jsem s žádným klukem nebydlel, zatímco s Danem jsem začal bydlet asi po měsíci. Jakmile v téhle republice řekneš, že jsi politik a gay, tak si automaticky začnou všichni myslet, že tvůj hlavní politický cíl jsou práva gayů. Ale to nikdy nebylo moje politické téma, ba dokonce ani moje osobní.“

Jeho sexuální orientace se po seznámení s Danem rychle provalila, ale Matěj neměl důvod nic skrývat, ačkoliv věděl, že mu to v politice zrovna moc nepomůže. „Ve chvíli, kdy se to dostalo ven, jsem si řekl, že to nebudu popírat, hlavně taky kvůli Danovi, protože jsem s někým, s kým chci být,“ popsal svoje tehdejší pocity a dodal, že byl od malička vnímán jako někdo, kdo se narodil se stříbrnou lžičkou, vystudoval v zahraničí, má známého papínka, který mu všechno zařídí. „Proti tomu bojovat je hrozně těžký. Přitom pravda byla a je, že si všechno musím zařizovat sám.“

Když slyšel Matěj o výletu do deseti kilometrů, naplánoval pro Martinu kilometrů hned sedmnáct. „S Danem se občas sebereme a dvacet kiláků pro nás není žádná míra. Snažím se, abys to měla jako dovolenou, výlet byl ostatně tvoje přání,“ odůvodnil, když už Martina po cestě protestovala. „Ty vo.., já tě kopnu. No jo, ale já si představovala okruh asi osm kilometrů, kde se dvakrát zastavíme a prohlédneme si něco zajímavého. U nás by to nikdo neušel. My jsme rádi, když zvládneme hodinu s kočárem a tříletým Vojtou. Myslím, že zámecký pán nečeká na nějakou námitku nebo názor, on se prostě rozhodl, a tak to je.“

Ve výsledku ušli kilometrů patnáct. „Na konci jsme udělali malou zkratku, i 15 je dobrejch, Martina je dobrá,“ pochválil ji náhradní manžel.



„Už je to dlouhý, už zase chci zpátky Dana a jeho nálady a fórečky a jeho blízkost,“ posteskl si ke konci Matěj a popsal, jak ho Dan dobře doplňuje. „Potřebuji vedle sebe někoho spontánního, veselého, společenského, kdo je zároveň parťák do nepohody, protože nepohoda je můj životní styl. Trochu počítám s tím, že se vrátí od šesti dětí s tím, že teda šest ne, ale tři bychom mít mohli,“ řekl a dodal, že on sám má trochu jiný názor.

„Já si myslím, že je to něco za něco, že když někdo žije v takovém partnerství, ze kterého holt děti nevznikají, tak nevím jestli je správné chtít všechno. Ale protože cítím, že on to chce hodně, tak co bych to byl za partnera, kterej mu v tom nezkusí vyjít vstříc. Nakonec adopce může být i forma pomoci někomu,“ objasnil svůj postoj a dovysvětlil, že kdyby to bylo jednoduché a neexistovaly by žádné překážky, tak by u nich už samo sebou děti pobíhaly. „Jenže takhle to není. Naopak je to věc, o kterou se musí dvojice hodně snažit a téměř to není legální, takže o tom pořád vedeme diskuzi.“



Martina označila uplynulých deset dní za rozporuplných. „Na jednu stranu je to tu úplně úžasný, na druhou až doma půjdu čůrat, tak nebudu mít u prd... rampouch a chvílemi se mi stýskalo i po Pavlovi. Na vztahu se musí pracovat neustále a není to jen o tom, co já, ale jestli chce i Pavel.“

I Matěj přiznal, že mu výměna partnera dala to, co čekal, tedy přímý kontakt s někým z jiného prostředí, s jiným životním stylem, s jinou povahou. „Ale jinak už se, s prominutím, nemůžu dočkat Dana. Doufám, že se zpátky těší, že se vrátí s tím, že na zámku není úplně nejhůř a řekne: mám tě nejradši.“

Já neumím kojit!

„Já znám většinu měst jen podle divadel, kde jsem hrál, nebo hřbitovy, protože moji rodiče mají pohřební službu,“ prohlásil Dan, když vjížděl se štábem do Jablonce nad Nisou.



Ve chvíli, kdy ho Martina, už na zámku, litovala, že bude mít na krku jejích šest dětí (15, 14, 10, 7, 3 a pět měsíců), měl obavy i on sám. Jednak se v manuálu dočetl, že táta, dílenský mistr Pavel, je líný, s nejstarším synem že jsou problémy, a pak také vůbec netušil, co obnáší starost o pětiměsíční miminko. „Já neumím kojit!“ vtipkoval. Na druhou stranu byl nadšený třeba z myčky nádobí. „To se tu budu mít jako na wellnessu.“

Dan (26) se musel starat o rodinu se šesti dětmi, včetně pětiměsíčního miminka.

Přebalovat malého Josífka se naučil hned první večer. „Uvidíme, co bude v noci, když se bude brečet, jestli se vzbudím, když nemám ty mateřské pudy.“ Jeho obavy však byly zbytečné. „Hodinu a půl v noci řval. Jestli budeme takhle v noci pořád čtyřikrát vstávat, to teda obdiv všem maminkám,“ prohlásil ráno.

V den, kdy nejstarší Pavlův syn slavil patnáctiny, pro něj Dan vymyslel řízkový dort a při té příležitosti se svého náhradního partnera ptal, jaké že jsou s ním problémy.

„Občas s námi mluví jako s póvlem, nebo mi tři měsíce zatajoval známky, nebo mám peníze v kasičce spočítané, jdu tam a je tam o tisíc korun míň, tak je to docela průser,“ nastínil Pavel s tím, že neví, proč to dělá a je z toho nešťastný. První dva roky by mu žena snesla modrý z nebe, ale teď už je na něj alergická. Oslavenec byl dojatý a připustil, že Martině dělá problémy, které si nezaslouží. „Pořád je co zlepšovat.“

Děti si Dana oblíbily. Nejen, že všem vařil, staral se o ty nejmenší, včetně stříhání nehtíků a mazání ekzému na tvářích, a starším pomáhal s učením, ale měl i sílu a chuť se s nimi hrát. A dokonce je i vychovával ve chvíli, kdy tříletý Vojta trval na tom, že bude jíst sníh z balkonu. „Tohle bychom měli nějak řešit. Jakmile si vezme sníh, tak mu ho prostě vezmem.“ Vojta ale řval jako o život. „Já dělám v divadle, mě hysterie nerozhodí. Vyrovná se průměrné hysterické herečce, je to dobrý, mohl by hrát v divadle,“ usmíval se a instinktivně zkoušel Vojtovu nespokojenost přebít jinou aktivitou.

Protože měl Pavel po dobu výměny dovolenou, ochotně Danovi doma pomáhal. Péče o šest dětí jim dávala zabrat. „Mám pocit, že den má šestatřicet hodin. Uvařil jsem tunu jídla, furt s dítětem na ruce. Asi si pak otevřu tábor, ale Pavel je skvělej v tom, že strašně pomáhá. Po jednom dni mám pocit, že jsem sundal vagón uhlí,“ usmíval se Dan, přece jen trochu unaveně.

I Pavel si uvědomil, že se není čemu divit, když je jeho žena občas na zhroucení. „Rád bych jí víc pomáhal, ale je tak rychlá, že ji nestíhám. Já mám práci náročnou, ale ona to má teda fakt těžký,“ uznal a protože už se mu po ženě stýskalo, vytáhl svatební fotografie.

„Je hezká navenek i zevnitř, je to fajn člověk, ta moje žena. Vadí jí pití, tak jsem to omezil, naposledy jsme se hádali právě kvůli tomu, byl jsem nepříjemnej. Možná jí to dávám málo najevo, ale mám ji hrozně rád a jsem s ní rád. Myslel jsem si, že v tomhle pořadu lidi plno věcí hrajou do kamery, ale ono si opravdu spoustu věcí uvědomíš,“ svěřil se.



Dan zároveň obdivoval čtyři školou povinné děti, které se v tak malé a početné domácnosti musely připojovat k distanční výuce. „Dva v jedné místnosti, učitelé tam řvou přes sebe, nejsou sluchátka a do toho tatínek něco povídá. Jsou fakt stateční. Nedokážu si představit sebe, že bych se v tom humbuku mohl soustředit.“

Svou roli v životě s Matějem na zámku popsal jasně: „Já jsem hlavně v kuchyni a Matěj na zahradě, protože to jsou práce, do kterých se já fakt musím nutit. Zkraje si Matěj vzal na starost pračku, zdálo se mi, že je všechno prádlo pořád menší a menší, tak se ho ptám, jak to pere, když nejsem doma, a on, že na šedesát minut. No jo, ale to nejsou minuty, to jsou stupně, vysvětlil jsem mu,“ zavzpomínal a s úsměvem dodal, že bude rád, když mu teď paní vysvětlí, jaké jsou výhody toho, když se pere barevné a bílé prádlo od sebe.

Život s námi by pro dítě byl jako sen

Po pěti dnech Dan rodině navrhl vyzkoušet jeden den vařit bez masa. Prostřední holky byly nadšené, zato tatínek se moc netvářil. Nakonec souhlasil, že to vydrží. „Máte rádi maso, ale vede to k tomu, že vnikají různé množírny a někdo se třeba ke zvířatům nechová dobře,“ vysvětlil Dan, kterému už se také začínalo po Matějovi stýskat.

„Má velkej smysl pro spravedlnost a je dost urputnej na spoustu věcí, ale vzhledem k tomu, jakou práci dělá, je ten zápal potřeba. Já jsem víc hysterická herečka, která se potřebuje víc dojímat: a řekni, že mě máš rád a jak moc mě máš rád a pojď mi říct tři důvody proč mě máš rád... Na to Matěj úplně není, ale naučil se to se mnou vlastně dělat,“ přiblížil podobu jejich vztahu.

„Když ho srovnám s tím klukem, jakým byl, když se mnou začal chodit, byl to takovej pražskej floutek, tak prošel obrovskou proměnou. Všichni říkají, že je hodnější a že je to díky mně,“ řekl s tím, že by si přál, aby to bylo na pořád. Připustil i to, že se sice domů těší, ale také si nedokáže představit, že tenhle „orloj“, ten kolotoč, co má v Jablonci, že skončí.

„Já bych dítě strašně chtěl. Máme spolu hezkej, naplněnej vztah, fajn práci, žijeme v krásném prostředí, život máme plnej dobrodružství. Myslím, že by to pro dítě byl úplnej sen a Matěj by byl podle mě skvělej,“ zasnil se. Každý den dokazoval divákům, že s dětmi to umí. Zapojil je například do vymýšlení scénáře pro loutkové divadlo o princích Matějovi a Danovi, kteří si koupí zámek. Děti mu pak na rozloučenou zahrály jinou pohádku o Matějovi, Danovi a jejich synovi.

„Vždycky jsem chtěl být herec, strašně se mi líbilo, že se můžeš vydávat za různé postavy a prožívat jako ony třeba celej život a ještě můžeš někomu třeba otevřít oči,“ vysvětlil jim.

Jeden bezmasý den táta Pavel nakonec zvládl, i když s originálním komentářem: „Samozřejmě jsou zvířata, která se mají chránit, ale pak jsou zvířata, která se používaj k jídlu, to je jejich osud.“



Pavlovi došlo, že má doma ženskou, která je prostě zlatá, svatá a má právo občas být mrzutá. „A já bych měl držet hubu. Neměl bych to komentoval, ale spíš jí pomoct. Dan zamilovaně zopakoval, že Matěj je kluk jeho života. „A kdyby měl být ta moje rodina už jenom on, tak mám obrovský štěstí,“ dojal nejednoho diváka.

Taky nic nevím, ale držím ti palce

„Děti jsou fantastický, máte obrovskou výhodu v tom, že je vaše rodina strašně krásná. Je vidět, že jsi máma, která má obrovské srdce a která ty děti vychovala úplně dokonale, protože mi se vším pomáhaly,“ potěšil Dan Martinu hned zkraje setkání obou párů a Pavel jeho slova jen potvrdil. „Od prvního dne si děti získal, úplně ho hltaly a miminko zvládl úplně bez problémů.“ Dan zavzpomínal, že za ním první noc s tím pětiměsíčním svišťátkem Pavel přišel a říká: Hele, já taky nic nevím, ale držím ti palce.

I Matěj svou náhradní manželku chválil. „Byl skvělá, jen by myslím uvítala, kdyby sis s ní chvilku někdy sedl a dal jí ten svůj čas, jako manžel manželce. Nejste doma jen pro ty děti, ale taky trošku spolu,“ obrátil se na Pavla, ale Dan všechny rozesmál. „Neboj, ono se to teď bude dělat tak, že děti budou na všechny víkendy jezdit k nám, takže Pavel s Martinou budou mít víkendy pro sebe,“ usmíval se a pokračoval: „Tvůj muž je skvělej, fakt. Se vším mi hodně pomáhal, uklízel po mně kuchyň. Sám řekl, že já budu vařit a on po mně bude uklízet a začalo ho to bavit a myslím, že mu došlo, že by ti měl pomáhat víc.“

„To znamená, že teď budeš potřebovat tejden dovolenou, aby sis odpočinul,“ trochu se děsila Martina, ale Pavel ji ujistil, že si jí bude teď víc vážit, bude víc pomáhat a bude o ni víc pečovat.

Matěj připomněl, že by Martina měla líp jíst. „Snížili jsme osm kafí na jedno denně, ale ona skoro nejí. Aspoň malej kousek k obědu a k večeři by měla, důležité je, abyste aspoň občas jedli spolu,“ poradil a slovo si vzala Martina.



„V některých ohledech se mi po dětech nestýskalo, protože Matějova umíněnost mi je připomínala. Ale pořád je to zdravá energie, ctižádost, která vás oba dva táhne dopředu. Já ti moc děkuju, že jsem si mohla přepnout mód máma na Martina a jsem ráda, že jsem do toho šla,“ poděkovala Matějovi. „A tebe si neuvěřitelně vážím. Ne jako politika nebo nějakého Stropnického, ale vážím si tě jako Matěje.“

Podle Dana je koncept pořadu moc dobře vymyšlený. Přiznal, že na začátku si myslel, že půjde o to se na deset dnů zapřít a vydržet. „Ale pátý den se něco zlomilo. Stýskalo se mi po Matějovi, ale zároveň se mi začalo stýskat i po tom, že takhle intenzivní čas s vaší rodinou a vašimi dětmi už nikdy nezažiju. Jejich rodina má skvělej život a my s Matějem taky. Bylo fajn si to na chvilku prohodit.“