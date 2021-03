Pár miluje drsný sex, zjistila vyměněná manželka. Neboj, uklidnil ji Mirek

Jana to však vidí jinak: „Je na mě hodnej, milej, miluje mě, furt mě hladí, ale mně už přijde, že je trapnej. Třeba mě chce něčím překvapit a je to blbý: k výročí mi všude po bytě rozházel okvětní lístky růže a strašně se divil, že se tak snažil, a já jen řekla: kdo bude ten bordel uklízet,“ popsala své pocity Jana (38), která pracuje v kuchyni jako pomocná síla a rodinu z třípokojového bytu ve Valašském Meziříčí do Výměny přihlásila. S Jiřím (39), který rozváží pizzu, žije deset let a vychovávají desetiletou dceru Gitu.



Cítím se nedoceněný

Místo plnoštíhlé brunetky Jany přijela k Jirkovi a Gitě drobná a bystrá blondýnka, pokojská Alena (32) z nádražního domku v Branné v Hrubém Jeseníku. Hned první ráno viděla, že v nové rodině vázne mezi otcem a dcerou (maminka už tou dobou bývá v práci) komunikace. „Táta kouří na balkóně a hraje na počítači, Gita je na mobilu. Telefony ani počítač by po ránu neměli zapínat, rodinu to obírá o společný čas spolu posnídat a promluvit si, než se rozprchnou do práce a do školy.“

Alena ve Valašském Meziříčí převzala velení.

Prvních pár dní výměny si vzal Jiří volno, a tak vzal Alenu vlakem do nedalekého Vsetína, kde pro rodinu pořídil před rokem chatu se zahradou. „Janu to nechytlo, jestli jsme tam byli tak desetkrát, když to přeženu. Většinu času strávíme doma, já u počítače, a nemáme nějakou společnou aktivitu,“ stěžovala si.

„Celé léto bych tu trávila, a ne v paneláku,“ prohlásila Alena, když dorazili na místo.

A protože se v době natáčení blížil advent, rozhodla se pak večer doma, že zapojí náhradního manžela i dceru do výroby adventního věnce. Všimla si, že Gita tátovi odmlouvá. „Když je tu mamka, tak jdeš taky takhle proti taťkovi?“ zeptala se. Gita jen přikývla a dál spokojeně pomáhala s výrobou věnce. „Bavilo by mě takhle s mamkou vyrábět.“

Nadšený byl i Jiří. „To je přesně to, co bych chtěl, abychom aspoň při něčem tvořivém byli pohromadě,“ řekl a spokojená byla i Alena. Když pak na přání ženy v manuálu Jiří opravil myčku, Alena ho pochválila, což ho dojalo. „Řekla, že jsem milionový chlap, tohle slovo jsem slyšel od cizí osoby a chtěl bych to slyšet od Jany,“ utíral si slzy. Aleně ho bylo líto.

„Je mi ho líto. Dávat, rozmazlovat je hezký, ale musí za to mít něco na oplátku. Pro mě manžel udělá všechno, ale já pro něj taky, a když máme trable, tak sedneme a mluvíme, mluvíme, mluvíme. Mluv na ni, neutíkejte od problémů,“ poradila Jirkovi. „Máte holku, která jde do puberty. Přece nechceš, abyste šli od sebe, zahodili desetiletý vztah,“ domlouvala mu.

„Štve mě, že přijdu z práce, a ona mě nepohladí, pusu mi nedá, je to takové chladné. Cítím se být od své ženy nedoceněný, myslím si, že si to ani neuvědomuje, co všechno dělám já pro svoji rodinu. Někdy pak stačí malichernost a člověk bouchne,“ svěřil se.



Alena je zvyklá řídit svého manžela, chod domácnosti, vychovávat jejich čtyřletého Matyáše, a tak se stejné role ujala i v nové rodině. Gitě vyčetla, že tátovi odmlouvá, a Jiřímu, že jí ustupuje. „Ohýbej proutek, dokud je mladý, až jí bude 17 nebo 18 let, už ho neohneš,“ poučila ho a dodala, že je jí líto, že Gita takhle odsekává, ale třeba je to proto, že takhle s ním Jana jedná a ona to jen odkoukala.

„Já vím, proč je náš malej vznětlivej. Protože já po něm křičím. Jsem toho názoru, že škoda každé rány, která padne vedle. Slovo já chci nebo já nechci, to neuznávám. Neustupuj, nedávej jí ten prostor, aby s tebou mohla manipulovat,“ radila a svěřila se s tím, jak se formovaly její životní priority: „Žít ve squatu, kde neteče teplá voda a partner ti ji nosí v kanystru, aby ses mohla umýt, celou noc hudba. A bývalo tam dost zvláštních lidí. Když dostaneš takovou facku od života, žene tě to dál. Proto se teď snažíme dělat všechno pro malýho i pro sebe, aby takhle nedopadl. Uklouznout se dá a dá se spadnout i na úplné dno, ale pak lezeš nahoru hodně dlouho.“

Společně na balkón?

Po pěti dnech si Alena kromě drobných oprav v domácnosti přála, aby Jiří jeden večer uvařil teplou večeři a poseděli všichni a povídali si. Gitu požádala, aby neodmlouvala: „Otci ani mně.“

Další den si náhradní manželka vyzkoušela, jaké to je vstávat ve čtyři ráno a pomáhat v místní kuchyni. „Je to psycho. Jana je pracovitá, když tohle zvládá, ta práce je pěknej záhul. Musí chodit domů vyřízená, a když přijde domů, tak se nedivím, že nemá doma náladu ještě cídit kuchyňskou linku. Já bych se na to vys...“

I když v manuálu Jana Aleně psala, že její manžel není manuálně zručný, Jiří opravil postupně vše, co bylo třeba, až se Alena divila: „Proč to pro mě uděláš a pro Janu ne?“

„Protože z tvé strany všechno funguje, řešíš věci v klidu. S ní nemám chuť se snažit. Myslím, že je to v dětství. Když nedostávala lásku od rodičů, tak ji teď prostě neumí dát,“ mínil Jiří.

Při společné večeři nakousla Alena další věc: „Četla jsem v manuálu, že máte spolu problém. Gito, řekni tátovi, co ti vadí,“ vyzvala dceru. „Mamka přijde z práce, já ze školy a chci být chvilku s ní a ty mi řekneš, ať jdu pryč,“ svěřila se Gita, která se cítí být odstrčená a tátovi to oplácí pak večer.

„Představovala bych si, že když mamka přijde z práce, budu s ní chvilku, pak s ní ty půjdeš na balkon a pak spolu třeba všichni budeme něco dělat,“ popsala Gita a Jirku to mrzelo. „Budu dělat všechno proto, abych jí mamku nekradl. Jak říkám, můžeme chodit všichni tři na balkon společně,“ navrhl, ale Alena se zeptala, co by tam Gita dělala, když oni dva budou kouřit.

Gitě Alena poradila, ať se aktivněji podílí na chodu domácnosti a pomáhá. „Když budeš pomáhat, už v tobě neuvidí tu malou holku,“ poradila jí.

Jiří byl s náhradní manželkou spokojený. „Jsem šťastnej, jak to tu náhradní manželka vede. I dcerka se změnila a jsme všichni spokojeni. Janča je pro mě úplně všechno, nedokážu si bez ní představit život. A změny u nás budou.“

S desetidenní zkušeností se domů vracela i Alena: „Já jsem doma ta, kdo cepuje a je pedant, a vidím, že to jde i bez toho křiku. Vidím v náhradní rodině problémy, ale i já mám jeden, ten samý. Lásku manželovi ani já nedávám najevo. Sice si píšeme, ale pak, když se večer doma sejdeme, tak to není tak, jak by to mělo být. Měla bych se k němu chovat jinak,“ předsevzala si.

Dva roky bezdomovcem

Mezitím Jana se v pronajatém třípokojovém bytě v drážním domku v Branné sžívala s posunovačem Mirkem (36) a jeho čtyřletým synem Matyášem.



Mirek i jeho žena Alena vyrůstali oba ve vsi Branná, ale jako plnoletí utekli do města. Alena do Olomouce za přítelem a Mirek se stal v Praze bezdomovcem, a protože Alena nebyla s partnerem šťastná, utekla za Mirkem do Prahy. Když otěhotněla, vrátili se do rodné vsi, vzali se a doufali, že i Výměna manželek je posune dál.



Jana do Branné přijela z Valašského Meziříčí

Jana s Mirkem se první dny oťukávali. Ona z něj neměla respekt, jemu vadilo, že dovoluje Matyášovi lepit samolepky na skříně, a nechápal, proč ji nezajímá práce jejího muže. „Vypadá to, že nemáte moc dobrej vztah, když se o něj nezajímáš.“

„Jaká je tvá žena?“ Nevydržela dlouho s otázkou Jana poté, co v ložnici viděla vázací kříž, různá lana, pouta, důtky a rákosky evidentně k sexuálním účelům.

„Malá blondýnka, pracovitá, ukecaná,“ začal Mirek, a tak se Jana zeptala přímo na „ten jakýsi oltář“ v ložnici.

„Žena má ráda Padesát odstínů šedi, nemusíš mít strach,“ odkázal Janinu fantazii k populární stejnojmenné erotické knize E. L. Jamese. „Abys pak nesvlékl tričko a neukázal, jak potom vypadáš,“ bála se Jana. Mirek ještě dodal, že syn do ložnice nesmí a ani tam nechodí.

Mirkovi vadilo, že si Jana hraje s malým dost hlučně a málo se stará o domácnost. „Měl by si víc hrát sám a ona by se měla starat o domácnost, kuchyň je trošku v nepořádku,“ kritizoval.



Jana se v Branné nudila. „Kdyby nebylo malého, tak by mi bylo hodně smutno, je takový živý. Abych jim tu něco doma předělávala, na to nemám chuť. Čisto tu mají, jen nábytek se mi nelíbí, přitom oba vydělávají peníze, to mě mrzí, že si neumějí koupit něco pěkného. My to chceme mít doma sladěný, cítit se hezky, a ne zbytek toho a zbytek jiného,“ uvažovala nahlas a počítala, že pokud Mirek vydělává 25, jeho žena 17 tisíc, mají peněz dost. „Mně chlap platí, co vydělá, a já živím. Mám plnou špajzku a mrazák a sáhnu a uvařím, na co mám chuť. Tady dostanu dvě stehna a vymysli něco. Já chci mít ve špajzce 10 kilo mouky a cukru, chci ji mít plnou.“

Manžel Janě, na rozdíl od dcery, první dny nechyběl. „Chodíte někam spolu?“ ptal se Mirek a Jana přiznala, že si občas vyrazí jen „s babama“. „Co by s námi dělal?“

„Já bych to své ženě nedovolil a máme to oboustranně. Chceme čas trávit spolu a děláme pro to maximum,“ řekl Mirek a Jana jeho názor nechápala, považovala ho za sobecký.



„Nemá žádné emoce, nedokáže se radovat, milovat, jí je ten chlap prakticky jedno, když jí nechybí,“ svěřil se Mirek televizním diváků a dodal, že oni s Alenou chodí všude spolu. „A moc si to užíváme. Je to na tom to nejhezčí,“ dojal se až k slzám a pak vyprávěl, jak se vlastně ocitl na ulici. „Strašně jednoduše. Já byl dva roky, žena se mnou rok. Žil jsem na vlakovém nádraží, žena se přistěhovala, přišla zima, potřebovali jsme se koupat, teplejší zázemí, tak jsme se přestěhovali do Hostivice do prvního bytu.“

„Co tě táhl tak daleko?“ ptala se Jana, a když Mirek přiznal, že byl naivní a hloupý, přehodnotila svůj názor na rodinu zdejší i tu svou. „Já si stěžuju, že toho, co mám doma, si nevážím, a oni se tady hrabou ode dna a snaží se nějak žít. Mám na ně teď možná jinej pohled.“

Peníze, nebo vztah

Po pěti dnech si Jana přála, aby Mirek nějak oživil Matyášův pokojíček, půjčil auto a jeli na nějaký výlet a aby společně zašli na nějakou místní diskotéku.

„Jít mezi lidi, to už není pro mě, to už mám za sebou. Mám raději, když si udělám party doma. Navíc všechno stojí peníze, je to tu horské středisko a všechno je drahé, všichni místní tu chlastaj doma,“ argumentoval Mirek, a Jana, lačná po jiné společnosti, se dušovala, že víno mu klidně zaplatí.



Jeden den si Jana vyzkoušela za Alenu práci pokojské v hotelu v Ramzové. „Asi bych si jako pokojská zvykla, ale v kuchyni už vím, co a jak, a mám to blízko, nemusím nikam jezdit vlakem,“ přemýšlela při práci nahlas a pokračovala: „Čekala jsem od nového tatínka, že bude ráznější a řekne mi, kde dělám chyby. Chyba je stoprocentně ve mně, když muž očekává víc citu, lásky, pochopení, a mě nebaví se furt mazlit. Jako kdyby hledal svoji maminku a zlobí se, že ho furt odstrkuju, ale já to tak nemyslím, jsem prostě svá. Jestli on to tak cítí, je mi to líto, má si se mnou o tom promluvit a třeba bychom na něco přišli. Tady v Branné jsem zjistila, že jsem doma spokojená, ale také to, že se dá vařit levně.“

Podle Mirka se ukázalo se, že Jana není tak špatná, jak se mu zpočátku zdálo. „Včera tu bylo krásně uklizeno, když jsem přišel z práce, což mě potěšilo, a malý na ni reaguje dost dobře,“ pochvaloval si a dodal, že až se jeho žena vrátí, možná proběhne i nějaká změna. „Trošku se tu křičí, takže když to bude jako s Jančou a víc v klidu, tak bych byl rád. Ale moje žena je ukřičená, tak křičí, no,“ dodal smířlivě.

Když padla diskotéka i výlet autem, vypravili se všichni tři alespoň na výlet do Jeseníku. Jana pro Matyáše nakupovala v hračkářství a Mirek řešil peníze. „Na to, co by chtěl, nejsou peníze,“ zdůrazňoval, že mohlo diváky napadnout, že rodina se dvěma příjmy možná ještě splácí staré dluhy... Jana si také všimla, že na výchovu Matyáše mají vyšší nároky. „On je chápavý, rozumný, ale potřebuje se taky vyblbnout, je to kluk,“ zastávala se ho, když ho Mirek posílal s hračkami do jeho pokoje, zatímco Matyáš si chtěl hrát v obýváku.

K „jádru pudla“ se Mirek s Janou dopracovali v diskusi na návštěvě u Mirkovy sestry. „Můj cíl života je mít šťastnou rodinu a za tím jdeme s Ájkou spolu, to mě nejvíc nakoplo. Odpoutala se od kvartýru, od chlapa a šla za mnou do karavanu,“ řekl Mirek, načež Jana konstatování zakončila otázkou: „To je pacient. Na čem jela, když tohle udělala?

„Chtěla být jen šťastná. My, kdybychom jeden druhého nedrželi, tak jsme v pr....,“ prohlásil Mirek a dodal, že je rád za to, že má ženu, která ho podpoří.“

„A to jí stačí?“ ptala se Jana dál a dodala, že sama by z bytu na ulici neodešla, že „by to nedala“.

„Peníze jsou vaše priorita, a to je váš problém,“ řekl Janě partner Mirkovy sestry a Mirek potvrdil, že nejde o peníze. „Bez druhého člověka to vůbec nejde. Umřeš sama.“

„Jak nejde o prachy? Vždycky o ně jde. Máš rakovinu a potřebuješ prachy na léky, stejně jako když máš rýmu,“ rozohnila se Jana a Mirek se pak nechal slyšet, že takovou ženskou by doma nechtěl: „Postrádal bych tam city, partnerskou podporu. Ona je samolibý sobec.“

Janu sice mrzelo, že diskuse vyzněla tak, že je jejich rodina na prachy, ale trvala na svém. „Chci, abychom měli všechno, a to není nic špatnýho. Já jsem si myslela, že to tak chtějí všichni lidi,“ uvedla a přiznala nakonec, že už se jí po jejím muži stýská. „Potřebovala jsem, aby mi lásku dával, ale dělala jsem vždycky takovou hrdinku, že musí vědět, že ho miluju, a tak mu to teď budu taky dávat najevo. Byla bych ráda, aby byl trošku víc chlap a třeba i občas praštil do stolu.“

Mirek znovu zopakoval, jak je pro něj důležité, aby se mohl o manželku opřít. „Trápí mě, že tu není, potřebuji mluvit a ona tu není. Nemůžu bez ní žít, cítím zlomové situace mezi námi za těch 12 let, mám je v srdci a bolí to, když tu není. Ženu miluju a vím, že to bez ní nedávám,“ utíral si slzy.

Víš, že jsem mazel

„Jak se ti líbilo u nás?“ zahájila diskusi obou párů Alena. „Líbila se mi vaše podlaha, zbytek nic moc,“ vybrala si Jana napřed materiální stránku hodnocení, ale pak dodala: „Malej je úžasný dítě, strašně chytrý.“

Alena přiznala, že pochopila, že výchova jde doma i bez řvaní a bez toho, aby syna i manžela od sebe kvůli domácnosti odháněla. „Se.. na celou práci, práce neuteče,“ řekla a Mirek dodal, že těch deset dní se bez křiku obešli a Matyáš poslouchal.

„Jirka byl cepován,“ přiznala Alena a dodala, že jsou s Jančou stejná krevní skupina. „My cepujeme a vám taková energie asi bohužel oběma chybí,“ otočila se na Mirka a k Janě dodala: „Chlapa máš milionového, snesl by vám modré z nebe, ale vnímala jsem neúctu, že si ho asi s dcerou dost nevážíte. Navíc máte hodně hrubé nedostatky mezi sebou,“ shrnula svůj pocit z rodiny z Valašského Meziříčí. „Oni spolu moc nemluví,“ vysvětlila později.



Jirka znovu opakoval, že by si od Jany přál dostávat víc lásky. „Já se chci mazlit, víš, že jsem mazel,“ drtil Janě pod stolem ruku, jak prozradila divákům. „Musíš vědět, že tě miluju a že mi na tobě záleží. Ale já se nebudu doma po tobě plazit,“ ohradila se a Jirka ji opravil: „To není o plazení, ale večer si třeba otevřeme flašku vína, je to o té komunikaci, o zájmu jeden o druhého,“ řekl a vytáhl seznam společných aktivit, které by chtěl doma zavést aspoň jednou za měsíc.

Mirek pojmenoval svůj cíl: „Mít se rádi a za tím si jedem. Pro mě je důležité, že ona miluje mě a já ji a všechno spolu zmákneme, i když prachy nejsou. Žijeme jeden pro druhýho a nejvíc je pro nás společný život, chceme si ho užívat spolu, ne každý sám. Pro nás nejsou na prvním místě peníze,“ podíval se na Janu, která mu skočila do řeči: „Vy byste chcípli hlady, hlavně že byste se měli rádi.“

Jana trvala na tom, že doma potřebuje to, co má. „Já to tam prostě chci a nezměním to,“ prohlásila a Alena otevřela konflikt Gity a Jirky. „Ano, hádají se o mě. Občas u nás zazní i argument: je to moje maminka, jdi si za svou do penzionu,“ připustila Jana a obrátila se na Jirku: „Tatínku, víš, že tě miluju, ale já potřebuju toho chlapa s koulema, kterej prostě zavelí, abych z tebe měla respekt,“ přiznala Jana, než se oba páry rozjely zpět do svých domovů.