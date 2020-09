Jak říct dětem, že jim umřel táta? Pomozme křehkým duším překonat rány

Na světě neexistuje nikdo, kdo by se za svůj život nesetkal se smrtí. To máme všichni společné. Rozdíl je v tom, jak těžkou situaci zpracováváme a přijímáme. Dětem může způsobit neblahé celoživotní následky, hlavně ve chvíli, kdy se o smrti mlčí.



Osmiletá Adélka a pětiletý Pavlík žili s mámou Lenkou a tátou Pavlem v menším městě poblíž Prahy. Jednoho dne se Lenka dozví, že její muž měl autonehodu a na místě zemřel. V hlavě má spoustu otázek týkajících se úmrtí Pavla, ale také, jak to říct dětem: Na co se můžou asi ptát? Nejsou děti moc malé na pohřeb? Pochopí to? A jak poznám, že to unesou a že to zvládají? Co když budou mít trauma? A jak poznám, že se blíží? Jak je budu vychovávat?

Hýbejte se s Teribearem a pomozte druhým 10. září přesně v 10 hodin a 10 minut startuje už pošesté charitativní akce Nadace Terezy Maxové dětem, jejímž cílem je přispět každým krokem na pomoc těm, kteří ji potřebují. Kvůli koronavirové nákaze nebudeme pomáhat chůzí či během na jednom místě, jako v předchozích letech, ale můžeme se hýbat kdekoliv. Budeme pohromadě, jen každý zvlášť. Stačí, když si stáhneme do mobilů měřící aplikaci Strava, a již nyní se můžeme za 200 korun zaregistrovat na stránce www.teribear.cz (Poplatek je vybírán formou veřejné sbírky a slouží k pomoci dětem a podpoře činnosti nadace). Za každý náš kilometr chůze či běhu přispějí partneři nadace desetikorunou do společné kasy s tím, že ve chvíli, kdy dokážeme všichni dohromady pohybem nasbírat 10 milionů korun, celá charitativní akce skončí. I letos si můžeme vybrat, komu pomohou peníze, které pohybem vyděláme. Nadace Terezy Maxové dětem nabízí 10 oblastí, kam přispět. Všechny postupně představíme. Více na stránkách nadace.

Poradny, jako například Vigvam, nabízí místo, kde na hledání odpovědí nikdo není sám, bezpečný prostor pro malé i velké členy rodiny. Při sezeních terapeut s dětmi i rodiči využívá techniky, které jim umožní se uvolnit a začít o velké bolesti mluvit. Smrt blízkého přináší obrovskou bolest, ztrátu pocitu bezpečí a nejistotu. Terapie jim umožňuje zpracovat bolest vlastním tempem a přiměřeně věku, přitom posiluje rodinné vazby, které mohou být vlivem ztráty velmi křehké.



Společně pohneme lidskými osudy a pomůžeme dopsat dětským příběhům šťastnější konce!