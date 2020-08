Strejda ji chtěl ve vaně umývat. Pomozte s Teribearem týraným dětem

„Dobrý den… Můžu si s vámi psát?“ Na chat Linky důvěry Dětského krizového centra píše asi desetiletá dívenka. Je ráda, že může psát pod přezdívkou, nikdo ji nevidí ani neslyší.

„Spousta plačících smajlíků. Nabízím jí pomoc za všech okolností,“ vypráví konzultantka. „Dozvídám se, že maminka chodí na noční směny. Pak dívku hlídá strejda (jak mu říkají).“

Nedávno se stalo něco divného. Strejda ji chtěl ve vaně umývat, hladil ji mezi nohama, i když mu říkala, že se umyje sama. Musela mu slíbit, že nikomu nic neřekne.

„Vnímám její strach i stud a oceňuji, že i přesto popsala, co se stalo. A nabízím jiný pohled na tajemství: mohou být dobrá, anebo špatná. Dobrým tajemstvím je třeba překvapení dárkem či svěřování myšlenek a nápadů kamarádům. Špatným tajemstvím je ubližování a vynucené sliby o mlčení,“ popisuje konzultantka.

Chvíli přemýšlí a pak odepisuje, že její tajemství bude asi to špatné. Touží, aby to skončilo a máma se o všem dozvěděla. „Plánujeme, jak jí takovou věc říct. Opakujeme si postup rozhovoru, aby si maminka dovedla situaci představit. Ještě zvažujeme možnost vyjádření kresbou. To se dívce moc líbí! Cítí velkou úlevu. Loučíme se s tím, že kdyby ona nebo maminka potřebovaly, mohou zavolat na nonstop linku: 777 715 215.“

Společně pohneme lidskými osudy a pomůžeme dětem prolomit bludný kruh trápení!