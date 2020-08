Po rozchodu sama pečuje o syna s autismem. Útočiště našli v azylovém domě

Paní Věra se před několika lety odstěhovala s přítelem do Anglie. Syn Kryštof se narodil s autistickou poruchou a středně těžkou mentální retardací a navštěvoval tam speciální školu. Když se Věra s partnerem rozešla, vrátila se zpět do České republiky a našla si práci. Chvíli bydlela u příbuzných, pak se uchýlila do azylového domu. „Jsem velmi vděčná, že nám poskytli střechu nad hlavou,“ říká.

Hýbejte se s Teribearem a pomozte druhým 10. září přesně v 10 hodin a 10 minut startuje už pošesté charitativní akce Nadace Terezy Maxové dětem, jejímž cílem je přispět každým krokem na pomoc těm, kteří ji potřebují. Kvůli koronavirové nákaze nebudeme pomáhat chůzí či během na jednom místě, jako v předchozích letech, ale můžeme se hýbat kdekoliv. Budeme pohromadě, jen každý zvlášť. Stačí, když si stáhneme do mobilů měřící aplikaci Strava, a již nyní se můžeme za 200 korun zaregistrovat na stránce www.teribear.cz (Poplatek je vybírán formou veřejné sbírky a slouží k pomoci dětem a podpoře činnosti nadace). Za každý náš kilometr chůze či běhu přispějí partneři nadace desetikorunou do společné kasy s tím, že ve chvíli, kdy dokážeme všichni dohromady pohybem nasbírat 10 milionů korun, celá charitativní akce skončí.

I letos si můžeme vybrat, komu pomohou peníze, které pohybem vyděláme. Nadace Terezy Maxové dětem nabízí 10 oblastí, kam přispět. Všechny postupně představíme. Více na stránkách nadace.

Pracovnice z azylového domu Věře pomohly zařídit potřebná vyšetření pro syna, opatřit český rodný list a zažádat o příspěvek na péči. S pomocí speciálního pedagoga se Kryštof učí česky.



Pro chlapce se také podařilo zajistit místo ve speciální škole, kdyby nenastala doba koronaviru, mohla se už jeho máma vrátit do práce na částečný úvazek. Paní Věra se o syna krásně stará. I když je péče fyzicky i psychicky velmi náročná, pracuje na tom, aby našla byt a mohli společně se synem v klidu žít.



Společně pohneme lidskými osudy a pomůžeme maminkám z azylového domu postavit se na vlastní nohy!