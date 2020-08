Hýbejte se s Teribearem. Každý krok pomáhá, s iDNES Premium registrace jen za 100 Kč

Letošní ročník sportovně-charitativního projektu je poněkud neobvyklý. Kvůli epidemiologickým opatřením se sice účastníci nemohou sejít na tradičním místě, ale dobročinná akce se tím nezastaví. Účastnit se totiž může každý, bez ohledu na místo i čas.

Vydavatelství MAFRA jako Generální mediální partner nabízí členům iDNES Premium zvýhodněné startovné. Místo předepsaných dvou set korun zaplatí jen polovinu, a mohou začít sportovat. Náš cíl je jasný: společně nasbírat co nejvíc kilometrů a podpořit tak dobrou věc. Za každý kilometr chůze či běhu totiž přispějí partneři nadace desetikorunou do společné kasy.

Čtenáři iDNES.cz mají navíc možnost stát se součástí týmu iDNES Premium, vedle sportování a dobročinnosti tak mohou sami vyhrát některou z cen. Odměny jsou připraveny pro deset nejpilnějších členů týmu.

Ceny pro nejlepší členy týmu iDNES Premium Muži:

1. místo: roční předplatné časopisu Esquire, roční předplatné iDNES Premium

2. místo: kniha Kronika 20. století, roční předplatné iDNES Premium

3. místo: kniha Báječná léta pod psa, roční předplatné iDNES Premium

4. a 5. místo: roční předplatné iDNES Premium Ženy:

1. místo: roční předplatné časopisu Harper´s Bazaar, roční předplatné iDNES Premium

2. místo: kniha Přirozeně - Cesta ke zdravějšímu životu, roční předplatné iDNES Premium

3. místo: kniha Prázdné místo, roční předplatné iDNES Premium

4. a 5. místo: roční předplatné iDNES Premium

Už dnes je možné se zaregistrovat na stránce www.teribear.cz. Poplatek je vybírán formou veřejné sbírky a slouží k pomoci dětem. Členy iDNES Premium vyjde startovné na polovinu. Stačí vložit při platbě svůj kód do registračního formuláře, stáhnout do mobilu běžeckou aplikaci Strava, spárovat s výsledkovou listinou a vyrazit do terénu.



Kilometry sbíráte i cestou do práce nebo na nákup, počítá se každý krok, a to i v zahraničí. Čím více kilometrů, tím více peněz na šťastnější životní příběhy pro ty, kdo to skutečně potřebují.

Loni se na akci vybralo přes 12 milionů Kč díky více než 20 tisícům účastníků. Nyní chtějí organizátoři počet sportujících nadšenců překonat. Akce začíná 10. září v 10 hodin a deset minut. Skončí ve chvíli, kdy bude vybráno 10 milionů korun.

„Ne každé dítě má možnost prožít dětství plné radosti a hezkých prožitků, proto jsme rádi, že můžeme být jako každý rok partnery tohoto projektu, který má smysl,” říká Michal Hanák, člen představenstva mediální skupiny MAFRA.

„Ačkoli nás může mrzet, že se v novém konceptu nesejdeme osobně, máme zároveň příležitost přizvat do teribeaří rodiny nové členy ze všech koutů České republiky, ale i ze zahraničí. Zůstaneme tak pohromadě, i když každý zvlášť. Věříme, že tahle výzva bude znamenat pro náš happening nový směr a pro opuštěné děti významnou pomoc,” vzkazuje organizační tým v čele s Terezou Maxovou.

Akce Teribear hýbe Prahou probíhala loni na Vítkově:



Jak získat výhodnou registraci na akci Teribear: Zkopírujte si unikátní kód pro členy iDNES Premium

pro členy iDNES Premium Pokračujte kliknutím na zlaté tlačítko na registraci

Vyberte „Účastním se jako jednotlivec“

Zaregistrujte se

Pokud chcete být součástí iDNES Premium týmu a vyhrát skvělé ceny, dole v části „Chci se přidat k již existujícímu týmu“ zadejte kód J2E7AT a dejte „Pokračovat“

a vyhrát skvělé ceny, dole v části „Chci se přidat k již existujícímu týmu“ a dejte „Pokračovat“ Vyberte příběh, na který chcete přispět a dejte „Pokračovat“

Vyberte způsob platby, vložte svůj kód do kolonky „Slevový kód“ a dejte „Dokončit registraci“