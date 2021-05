I když nevycházíte s jeho rodinou, neurážejte se a nastavte pravidla

Milujete ho a vztah klape na jedničku, jenže pak přijde fáze „seznamování se s jeho rodinou“ a problém je na světě. Pokud jste oba bezdětní a není třeba řešit děti z předchozích vztahů a s nimi samozřejmě i expartnera, je to menší problém a v nejhorším je možné styky s rodinou eliminovat na minimum. Pokud ale děti jsou a je třeba s nimi vycházet, musíte chtě nechtě zapojit své diplomatické schopnosti.

Problém s rodinou

V případě, že děti ve hře nejsou, je situace určitě jednodušší, ale přesto všichni chceme mít idylické vztahy, takže i zde, když to jde, je lepší vycházet se všemi dobře. Pokud ale vždy když přijdete do místnosti, cítíte změnu nálady, nebo se s vámi dokonce nikdo nebaví, je první důležitou věcí zjistit, proč je tomu tak. Často bývá na vině matka vašeho partnera, protože jak známo, matky si někdy syny přivlastňují více, než je zdrávo, a vůbec jim to nedochází. Ať už nenápadným pozorováním zjistíte, že jejich nepřízeň směrem k vám pramení kdekoli, postup, jak se s ní vypořádat, by měl být asi takovýto...

Zaujměte stanovisko pozorovatele, buďte milá, přátelská, nabídněte pomoc, když je třeba – například s mytím nádobí nebo při prostírání stolu na rodinných akcích, a pokud je odpovědí na vaše milé chování chlad, neurážejte se. Nedopusťte, aby vás ovládly negativní emoce jako vztek či uražená ješitnost, stejně tak jako třeba pláč či smutek nad takovým chováním. Ve chvíli odmítnutí se stáhněte, ale stále buďte přátelská. Když s vámi určitá část rodiny nekomunikuje, mluvte s tou druhou nebo s partnerem. Vytrváte-li, možná ledy povolí. Pokud ne, je na čase promluvit si s partnerem, říci mu, aby si všímal, jak se k vám jeho rodina staví, čehož si muži často ani nevšimnou. Upozorněte na to, že vy jste vstřícná a nekonfliktní a to stejné tedy očekáváte z druhé strany. Chtějte po něm, aby byl vaším prostředníkem v takové situaci a s rodinou promluvil, neučiní-li tak, odmítněte se podobných setkání účastnit. Buďte ale otevřená, nevydírejte, neplačte, nerozčilujte se, ale také si vytyčte jasné hranice, přes které nezajdete. Pokud byste například chtěla každému vyhovět, mohla by se z vás stát taková služka na rodinných akcích a to by ve vás dříve či později vyvolalo pocit frustrace.

Pomoc od odborníků

Když jsou ve hře děti, může být situace mnohem složitější, obzvlášť když jsou ve střídavé péči obou rodičů. I zde to chce vytyčit si jasné hranice, dětem nepodlézat, ale zároveň se k nim nestavit odmítavě nebo je nepoučovat. Stále mějte na zřeteli, že vaše role je nesnadná v tom, že nejste jejich matka, ale zároveň jste jim blízko a máte za ně zodpovědnost. Pokud své děti zatím nemáte a tím pádem nemáte zkušenosti s výchovou, může to být velmi těžké. V takové chvíli je leckdy nejlepší vyhledat odborníka, psychologa, kouče, který by vám poradil, jak se k celé situaci postavit a jaké zaujmout stanovisko. Vztahy s novou rodinou nejsou jednoduché, na místě je trpělivost, protože vše chce čas, který leccos vyřeší...

Vy vs. jeho děti

Pokud se z vás ze dne na den stane »macecha«, držte se na začátku několika zásad. Nehrajte si na matku partnerových dětí, nebuďte direktivní, nepřikazujte a nezavádějte hned na začátku nová pravidla. Raději vyčkávejte, jak se váš vztah vyvine. Stejně tak nebuďte jejich super kámoška, to je často lákavé a děti na tuto hru přistoupí, ale vy do budoucna musíte mít i svou autoritu a tu kámošky nemají... Zapomeňte na urážlivost a vztek, ale zároveň si vytyčte jasné hranice, přes které »vlak nejede«.

VY vs. jeho máma

O vztazích s tchyní toho bylo napsáno mnoho. Lze tady poradit jediné – buďte otevřená a upřímná, od začátku dejte najevo, že jejího syna milujete a ji respektujete jako ženu, která ho vychovala. Respekt a přátelské chování je určitě na místě. Ovšem pokud zjistíte, že proti vám tchyně za zády brojí, nebo vám dělá naschvály, nenechte si nic líbit. Do očí jí řekněte, co vám vadí, nejlépe poté, co si o tom promluvíte s partnerem.