Snacha versus tchyně. Vztah, na který se hodí zaručený návod na přežití

A jak to vidí druhá strana? Moment, kdy potomek odejde z domova, není lehký pro žádnou matku. Náhle si nevíte rady s prázdným prostorem, takže se často stává, že se o to více upnete na rodinu svého potomka. Na druhou stranu, ne vždy stojí za problémy jen tchyně, chyba obvykle bývá na obou stranách. Správná tchyně ovládá diplomacii Ocitnout se ve zcela nové roli – tchyně – nebývá vždy snadné a možná tápete, jak se chovat v některých situacích. Zcela zásadní je uvědomit si, že domácnost vašich dětí je opravdu jen jejich. A i když na vás při návštěvě jdou mdloby z nepořádku, který v bytě mají, držte jazyk za zuby, usmívejte se a tvařte se, že nic, ale vůbec nic nevidíte. Vždyť to s nimi myslím dobře! Nabídněte svým dětem pomoc, ale netrvejte na tom, aby ji přijali, byť to s nimi myslíte sebelépe. Možná se budou chvíli trápit tím, co vy dávno víte, ale nechte je, aby nasbírali své vlastní zkušenosti. Mladí určitě ocení, když občas něco dobrého uvaříte, upečete, pohlídáte jim děti. Ano, občas. Protože i tady platí, všeho s mírou. Naopak je nepotěšíte, pokud budete v jejich domácnosti hospodařit jako ve své vlastní, byť byste to činila v dobré víře. Neuklízejte jim, nepřerovnávejte jim skříně. Pokud je chcete vidět, vždy se ohlaste. Stejně tak můžete vyžadovat, aby i oni respektovali vaše soukromí. On/ona si tě nezaslouží! Ať vás ani nenapadne kritizovat partnera vašeho syna nebo dcery, nedej bože před jejich dětmi, vašimi vnoučaty! Nikdo z nás není dokonalý. Může se stát, že vám budoucí snacha či zeť vyloženě nesedne. Rozhodně se o svém dojmu nesnažte svého potomka přesvědčit, byť to myslíte sebelépe. Riskujete, že dá přednost své lásce a na vás zanevře. Věřte, že pokud váš potomek bude stát o vaši radu či názor, určitě si pro něj přijde. Stejně se v případě jejich hádky či sporu snažte zůstat nestranná, i když vám to trhá srdce. Uvědomte si, že je to jejich problém, který si musí vyřešit sami.