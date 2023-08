Máte smůlu v lásce? Sedm tipů, jak konečně dostat štěstí na svou stranu

Láska je trochu jako ruleta. Vsadíte všechno na jednu kartu a pak už se díváte, jestli vám osud přiklepne výhru, nebo vás pošle mezi nešťastníky, co „prohráli kalhoty“. Možná jste posledně neměli štěstí na partnera, příště to ovšem může dopadnout lépe. Víme, jak na to.