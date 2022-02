Jak to jen říct... 5 sexuálních témat, o kterých ženy mlčí i před kamarádkami

Bavit se s přáteli o sexu dokážeme s takovou lehkostí, jako bychom rozebíraly víkendový nákup potravin nebo zážitky z letní dovolené. Jen během posledního týdne jsem se kupříkladu dozvěděla, že mé sestře při večerních postelových hrátkách s manželem zapadla sexuální pomůcka přímo do vaginy, a to ve chvíli, kdy jim do ložnice vstoupilo nejmladší dítko, že má žízeň. „Chápeš, že jsme to pak s Honzou hledali a ono to vibrovalo ve mně?“

Předevčírem jsem při obědě s kamarádkami dostala doporučení, že pokud chci mít prvotřídní orgasmus, musím určitě vyzkoušet vibrátor Womanizer, a také už vím, že jedna z nich má partnera, který po ní neustále vyžaduje, aby si nemyla své intimní partie před stykem. Ideálně dvanáct hodin.

Ačkoli jsme v mnoha tématech týkajících se sexuality otevřené, existují taková, o kterých prostě mluvit nechceme. A to i přesto, že se týkají většiny z nás. Jaká to jsou?