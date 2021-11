Návody na vztahy a sex jsou v nás hluboce zakořeněné. Co když nám lžou?

Setkáváme se s tím od raného mládí. Média, zejména ta zaměřená na ženy, ale i naši blízcí a kamarádi nás krmí zaručenými radami, jak být správnými milenkami, partnerkami, manželkami, jak se chovat k mužům, abychom urvaly toho pravého a udržely si ho…



Mimochodem všimla jste si, že zatímco pánské časopisy obsahují spíš rádoby vtipné návody typu „jak se vyhnout návštěvě u tchyně a nenaštvat u toho manželku“, udílí-li někdo podobné rady ženám, obvykle v pozadí cítíme tichou výhrůžku: když se nebudeš chovat tak a onak, nikdo tě nebude chtít, umřeš sama a tvoji mrtvolu ohlodají vlčáci. Ať už těmhle moudrům chceme naslouchat, či nikoli, jsou všude okolo a některé se nám zaryjí tak hluboko pod kůži, že se jimi třeba i nevědomky řídíme, i když jsou našemu smýšlení na hony vzdálené.

Jenže nejsou to náhodou bohapusté lži? Když jsem tohle téma nadhodila před kamarádkami, byla jsem sama překvapená, jak rychle ze sebe začaly chrlit vztahová klišé, kterým třeba i roky naslouchaly, protože… tak se to zkrátka dělá.

Sama si dodnes pamatuju článek, který jsem si zhruba ve třinácti letech přečetla v Bravu. Pojednával o tom, jak z pozdravu odhalíme, jaké city k nám náš vyvolený chová.

Proč jen jsem byla tak hloupá Že se nevyplatí slepě poslouchat dobře míněné rady okolí, vám potvrdí následující příběhy. Odjakživa slýchám, jak muži milují erotické prádlo. A tak jsem postupně utratila desetitisíce za nejrůznější korzety, tanga a kalhotky s průstřihy. Když jsem se ale poprvé svlékla před svým současným mužem, místo vzrušení jsem v jeho očích viděla hrůzu. Přiznal, že tohle ho vůbec nerajcuje, oceňuje přirozenost. Ulevilo se mi, ale peněz za nepohodlné prádélko je mi líto.

Jana, 42 let Dlouho jsem se chovala podle zažité představy, že muž je lovec, a tak mu musím dopřát pocit dobývání. Jenže pak jsem se zamilovala do Petra, který se k ničemu neměl. A tak jsem ho pozvala na rande. Souhlasil a jsme spolu dodnes. Později mi řekl, že právě moje odvaha ho přiměla pohlížet na mě jinak než jen jako na kamarádku.

Kateřina, 37 let Tak dlouho jsem žila v domnění, že dokonalým orálním sexem si získám každého muže, až jsem se přihlásila na kurz! Ironií je, že můj aktuální partner si na to vůbec nepotrpí.

Ilona, 31 let

Ve zkratce: pokud mu na vás nezáleží, odbude vás chladným „nazdar“, „čau“ se zdraví kamarádi, „ahoj“ už naznačuje hlubší city a takové „pa“, tak to je jasná láska jako trám. Dovedete si představit, kolik večerů jsem jako pubertální děvče strávila analyzováním každičkého pozdravu?

A přestože vím, jaká je to blbost (mírnější slovo mě nenapadá), dodnes mi tenhle text vyvstane na mysli, kdykoli mě můj chlapec pozdraví „čau“. Jistě, tohle je taková úsměvná historka, ovšem jiné podobné zaručené pravdy dokážou napáchat značné škody. Pojďme si tedy nyní některé z nich vyvrátit.

Brzký sex, žádný vztah

Kolik z vás někdy odkládalo sex s objektem vašeho zájmu z obav, aby vás nevnímal jako lehkou holku? Celý život do nás všichni hustí: pokud chceš vážný vztah, musíš dělat drahoty. Když roztáhneš nohy příliš brzy, chlap tě bude brát jen jako další zářez na pelesti, nikoli jako potenciální partnerku. Případně rovnou ztratí zájem, jakmile dosáhne svého. Tak tenhle předpoklad je už dávno passé. A můžu vám uvést spoustu příkladů.



Ostatně i ve všech mých dlouhodobých vztazích došlo na sex dříve, než by se podle „tabulek“ mělo, a pro žádného z partnerů to nebyl důvod nade mnou zlomit hůl. A další příklad ze života. Šestatřicetiletá Alena, maminka roční dcery, k tomu říká: „V holčičích časopisech ti řeknou, že nemáš hned vlézt do postele s klukem, se kterým chceš mít vztah, protože si o tobě bude myslet, že jsi děvka, a nebude tě chtít. Ale já jsem se přesně takhle dala dohromady s otcem svého dítěte.“

A podobných příběhů bych vám mohla vyprávět desítky. Zkrátka pokud je chemie mezi vámi tak silná, že vám velí okamžitě strhat z toho druhého oblečení, proč se jí bránit. Nežijeme v osmnáctém století!

Chlapi to chtějí pořád

Kolik bezesných nocí by si spousta z nás ušetřila, kdyby konečně vymazala z hlavy tohle přežité klišé! „Když jsme se s přítelem sestěhovali, strašně špatně jsem nesla, když jsme se poprvé před usnutím nepomilovali. Urazila jsem se, myslela jsem si, že ho přestávám přitahovat, a říkala si, že to tedy přišlo brzo. Přitom byl jenom unavený,“ směje se s odstupem třicetiletá Míša.

Ano, i muži mají právo občas prostě nemít chuť. Navíc tenhle mýtus o mužích jako sexuálních mašinách vyvíjí obrovský tlak i na ně. Ale proč by se měl někdo cítit špatně jen proto, že je občas unavený, ve stresu nebo se chce pros tě jen s miskou chipsů dívat na oblíbený seriál.

Bez orgasmu to nejde

Deset rad, jak dosáhnout orgasmu! Jak najít bod G a zajistit si doživotní slast! Jeden by z podobných návodů nabyl dojmu, že sex, který nekončí orgastickými výbuchy, jako by ani neměl právo na existenci. A pak to podle výzkumů dopadá tak, že až osmdesát procent z nás vyvrcholení často předstírá. Přitom zhruba dvě třetiny žen nedosahují orgasmu při každém milování. A je to naprosto normální. Mnohdy za to může únava, stres, alkohol, anebo se naše tělo zkrátka rozhodne „hrát proti nám“, ani nevíme proč. Ba co víc, děje se to i mužům.



Někdy i pro ně platí výše zmíněné, jindy se třeba snaží ejakulaci oddálit tak dlouho, že jim poté už zkrátka vyvrcholit nejde, a někteří dokonce můžou prožívat orgasmus i bez výronu semene. Všechno tohle je normální a není žádný důvod se znepokojovat. Koneckonců sex by měl být hlavně o vzájemné intimitě, tak proč ho redukovat jen na gymnastiku za účelem pár slastných stahů svalstva.

Spánek jako důkaz lásky

Naslouchejte odborníkům Vyvracením nejčastějších vztahových mýtů se zabývá i známý psychoterapeut Honza Vojtko (více o něm na potetovana-duse.cz). Přečtěte si jeho knížku Vztahy a mýty, kde vám na příkladech z praxe ukáže, proč všechny zaručené rady a zažité stereotypy naše vztahy spíše ničí, než aby pomáhaly. Na obdobné téma si můžete poslechnout i sérii podcastů My a mýty, kde spolu s párovým terapeutem Pavlem Ratajem hovoří o tom, jak se z těchto stereotypů vymanit.

Ano, tohle může znít podobně komicky jako moje někdejší posedlost pozdravy. Ale sama jsem byla překvapená, kolik žen v mém okolí právě tenhle nesmysl přijalo za vlastní. Určitě jste obdobnou teorii taky někdy slyšela: to, jak s partnerem spíte, vypovídá o síle vašeho vztahu. Pokud usínáte stočená na rameni svého miláčka a on vás mužně objímá, je podle téhle teorie všechno v pořádku. Jestliže ale upadá do říše snů na druhé straně matrace otočený k vám zády, značí to podle téže logiky problém.

Samozřejmě že bychom řeč těla neměly ignorovat, koneckonců je to silný komunikační prostředek. A pokud po večerní hádce usínáte každý na své straně postele s významnou mezerou mezi vámi, lze z toho usuzovat, že s tím předešlé napětí může mít něco společného. Ale jinak? Netřeba dělat z komára velblouda. Někdy máte chuť spát přitulení, podruhé rozvalení ideálně dva metry od sebe, tak v tom nehledejme vědu.

I s malým kašpárkem se dá hrát velké divadlo

Inu, nedá. Ať si kdo chce co chce říká. Tohle pořekadlo je spíš z ranku milosrdných lží, jenomže co naplat, je to stále lež. Nikdo ale zároveň netvrdí, že muž, kterého příroda dvakrát neobdařila, nemůže být skvělý milenec. Může, jen potřebuje trochu víc vynalézavosti (nebo třeba erotických pomůcek).

Navíc stejně jako kdykoli jindy i tady platí, že co žena, to jiné preference. Některé jsou nejspokojenější s penisem „tak akorát“ (mimochodem podle výzkumů měří průměrný mužský úd ve ztopořeném stavu třináct centimetrů), jiné preferují delší, další mohutná přirození naopak děsí.



Na čem se nicméně většina mých respondentek shoduje, je fakt, že nezáleží ani tak na délce, jako na šířce. Jen je potřeba vědět, co vyhovuje právě vám. Stejně jako muž, který je vysazený na ňadra dmoucí, nebude nejspíš hledat přítelkyni s „lentilkami pod kobercem“, i vy máte právo volby.

Je-li pro vás důležité, aby měl váš milenec velký penis, pak si přestaňte nalhávat opak. Protože jak známo, kde nic není, ani smrt nebere.

Hvězdy nám nepřály

A závěrem trošku těch „ezo-klišé“. Je mi jasné, že tady se pouštím na tenký led, jelikož spousta lidí astrologii, kartám a podobným záležitostem věří. Přesto pokud jimi začnete slepě řídit svůj soukromý život, je to na pováženou. Jenomže i tohle v nás média od mládí pěstují. Schválně kolik článků o tom, jak se k sobě (ne)hodí jednotlivá znamení, jste za život už viděla? A kolikrát jste přemítala, jestli na tom přece jen něco nebude?



Třiatřicetiletá Markéta k tomu říká: „Kdysi jsem si i u každého svého potenciálního přítele předem dělala partnerský horoskop, abych věděla, jak se k sobě hodíme. A nerada to přiznávám, ale několikrát jsem pak na rande vůbec nešla, protože mi vyšlo, že bychom se k sobě tak jako tak nehodili, proč tedy marnit čas.“

Mimochodem v současnosti staví dům se svou životní láskou Martinem, se kterým se k sobě podle hvězd vůbec nehodí.