Máte zálusk na zajíčka? Možná budete zklamaná, aspoň co se sexu týče

Sex je nedílnou součástí lidského života. Nejde pouze o povrchní záležitost vedoucí k uspokojení živočišných pudů. Takový kvalitní milostný vztah s přítelem, manželem či milencem se zásadním způsobem odráží také na ženském sebevědomí. Jakmile je erotiky pomálu, začneme se cítit neatraktivní a nežádoucí, což se projeví ve všech vrstvách naší existence.



Oddávat se milostným hrátkám je bezesporu žádoucí. A to nejen po stránce vztahové, ale také zdravotní. Nejeden průzkum dokázal, že nedostatek sexu vede například k bolestivější menstruaci, četnějším migrénám, srdečním problémům, depresím atd. Co pak teprve, jak se odrazí takový nucený celibát na vrtkavé ženské náladě.

Nedostatek sexu může v ženách probudit nepříjemnou saň, se kterou není radno si zahrávat. Pánové si za to však mohou často sami.

Zkrocení zlé ženy

Vrhnout se do nepoznaných vod a do klína mladšího muže se zdát být pořádně žhavým dobrodružstvím. Bohužel to nemusí být takové, jak jste si vysnila. Aby nebylo již tak málo špatných zpráv, nedávno se začaly objevovat vědecky podložené informace, že muži obecně přestávají mít chuť na sex. Co je ale nejhorší, týká se to právě zajíčků.

Podle průzkumu e-shopu Ruzovyslon.cz z letošního ledna nemělo v roce 2019 sexuální styk zhruba 30,1 % českých mužů ve věku od 18 do 24 let. Ženy se tedy zdají být aktivnější. Oproti mužům jich milostný akt nemělo 16,8 % ve stejné věkové hranici.

V „covidovém“ roce 2020 pak tato čísla mírně narostla na 32,2 % mužů a 17,1 % žen. V obou letech pak bylo v dané věkové kategorii sexuálně neaktivních 24,7 % mužů a 13,6 % žen.



Pozor na zajíčky, abyste nebyla zklamaná...

Ve věkové skupině 25 až 34 let pak sex v roce 2019 neprovozovalo 14,6 % mužů a 11 % žen. Následujícího roku to bylo u mužů o něco více, konkrétně 15,8 %, podíl sexuálně neaktivních žen ale naopak poklesl na 8,6 %. Ani v jednom z daných let nemělo v této věkové kategorii sexuální styk 12,1 % mužů a 7 % žen.

Uvedená data byla získána v rámci Velkého sex průzkumu e-shopu Růžový slon, který byl realizován v lednu 2021 na reprezentativním vzorku 3 300 respondentů ve věku 18–65 let. Za sexuální aktivitu byl v rámci dotazníku považován jakýkoliv dobrovolný sexuální kontakt (vaginální, orální, anální, stimulace genitálií) s jednou či více osobami.



Doufejme, že tento trend nebude pokračovat. Jinak v dámské výzbroji bude více erotických hraček než kosmetiky.

Zlatá střední cesta

Podobný trend je patrný i za hranicemi České republiky. Klesající sexuální aktivity mladých lidí si všímají také zahraniční studie a průzkumy. Například studie provedená týmem doktora Petera Uedy ze švédského Karolinska Institutet zjistila, že zatímco v období 2000–2002 bylo sexuálně neaktivních 18,9 % amerických mužů od 18 do 24 let, v letech 2016–2018 to bylo již 30,9 % mladých Američanů, což znamená nárůst 12 procentních bodů za 19 let.

U žen v dané věkové kategorii přitom tento nárůst nebyl, na rozdíl od mužů, statisticky významný: 15,1 % v období 2000–2002 versus 19,1 % v období 2016–2018. Co je ale dobrá zpráva pro „starší“ jedince, že dle průzkumu doktora Uedy sexuální aktivita u dospělých ve věku 35 až 44 let neklesla.