Návrat starých časů. Retro je obrana před nejistotou dnešního světa, říká sociolog

Co si Češi představují pod pojmem retro?

Z našeho aktuálního výzkumu vyplývá, že si třeba ženy retro více spojují s jakousi romantickou představou první republiky, která se projevuje například v galantním chování, kdežto muži nahlížejí na retro pragmatičtěji a častěji mluví o socialistických produktech, jejich kvalitě a o jiném způsobu řízení ekonomiky. Zajímavé dělení je také mezi věkovými skupinami. Zatímco mladí lidé do třiceti let, kteří nemají vlastní vzpomínky na dobu před listopadem 1989, jdou spíše po dobové produktové nabídce, ti starší vzpomínají na tu společenskou dobu jako takovou. Na své zážitky z dětství, kamarády, zvyky a někteří i v pozitivním smyslu na tehdejší politické uspořádání.

Máme tři oblasti, u nichž se česká populace většinově shodla, že byly před rokem 1989 lepší. Mezilidské vztahy, bezpečnost občanů a sociální jistoty.