Chci sex na Petříně, překvapila Diana u večeře na prvním rande

Zdeněk a Markéta, naděje která zhasla

Jako první přichází do restaurace na večeři s neznámou dívkou, kterou mu vybrala produkce pořadu První večeře, student Zdeněk (22) ze Šumperka. Jak sám o sobě říká, je slušný a důvěřivý typ, kterému chybí sebevědomí k tomu, aby někoho oslovil. Schůzka před televizními kamerami je tedy jeho vůbec první rande v životě. „To se dá léčit,“ konstatuje věcně jeden z Pohlreichových barmanů.

Za Zdeňkem dorazila Markéta (24) z Brna, která je sama čtyři roky, předtím měla pětiletý vztah. Je moc hezká a milá, Zdeňka hned zaujala. „Láska na první pohled,“ říká Zdeněk do kamery po pár minutách konverzace. „Jsou naladění na stejnou vlnu,“ konstatuje po chvíli barman. „To je osud, dva lidi z Moravy se potkali v Praze,“ dodává.

„S Markétou si umím představit dlouhý vztah,“ vysvětluje zamilovaně Zdeněk poté, co spolu proberou možné poprvé i své názory na svatbu, počet dětí či první sex. Vypadá to, že jejich vztahu by nemuselo nic stát v cestě, i když Markéta už pracuje a Zdeněk chce dál studovat.

„Líbíš se mi, jsi sympaťák, myslím, že si docela rozumíme. Asi by stálo za to se ještě potkat,“ myslí si Markéta. „Já když jsem tě viděl, tak jsem se hned zamiloval,“ říká Zdeněk upřímně. Oba se pak nad stolem políbí. „Co dáváte do těch nudlí?“ hodí šéf dotaz do kuchyně, když tu scénu vidí.

Z restaurace odcházejí ruku v ruce, vypadá to opravdu na oboustranné nadšení z nového setkání. Dle informací z produkce pořadu vztah bohužel nakonec nevyšel. Prý kvůli vzdálenosti mezi Šumperkem a Brnem.