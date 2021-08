Potřebuju nové zuby, zkazil Jan večeři i první rande. Jiný pár už čeká dítě

Simone a Patrik

Tři měsíce od natáčení Jejich první rande spojené s večeří se natáčelo na jaře. Teď, po třech měsících schůzek a společně stráveném romantickém víkendu Simone zjistila, že je v 7. týdnu těhotenství. „Bylo to pro nás překvapení, přece jen jsme si představovali, že dáme společnému poznávání více času,“ řekli s tím, že na miminko se těší a plánují svatbu.

Jedním ze čtyř párů, které se viděly ten večer poprvé, byli Patrik a Simone. Oba jsou mladí, krásní a bezprostřední, takže jejich schůzku nepřekazí ani to, když si Simone v průběhu večeře uvědomila, že si vlastně nepamatuje jméno svého společníka. Ukázalo se totiž, že ten je na tom hodně podobně. Nevadilo, ani když popisovala, jak jí bývalý partner lhal a tajně jezdil dělat do Švýcarska společníka starším pánům. „Doufám, že to neděláš taky, nebo se zabiju na místě,“ vybafla vystrašeně na Patrika.

Ukázalo se, že kromě evidentní vzájemné přitažlivosti toho mají tito dva spoustu společného. Například otce cizince, kteří rodinu opustili, když jim byli pouhé tři roky, či podobnou nechuť ke kozímu sýru. Navzájem je nerozhodila ani přiznání, že Simone má psa a Patrik že je rozvedeným otcem malé holčičky. Divák nabyl dojmu, že ti dva si opravdu rozumí, takže nepřekvapilo, když si při odchodu z restaurace plánovali další setkání.