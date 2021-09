Pokud na rande dorazí arogantní buran, počkejte si na správného chlapa

Lucie a Honza

Prvním párem, který v dalším díle televizní show zkusil štěstí, jsou Honza (24) a Lucie (24). Mladá dobrovolná hasička svůj doprovod hned na začátku zahrne zkouškou z angličtiny a spoustou otázek. Zájem usměvavé Lucie Honzu podle všeho těší. „Na svůj věk jsem dosáhl všeho, co jsem chtěl, kromě založení rodiny,“ vysvětluje, proč by se chtěl seznámit.

„Co si od téhle naší schůzky slibuješ?“ ptá se ho Lucie. „Co bych si od toho měl slibovat?“ kontroval Honza s úsměvem. „A co třeba máš na holce rád, co tě zaujme?“ „Každá je individuální, nějaká má hezký oči, nějaká má hezký vlasy...“

„Nezlob se na mě, ale každý chlap na něco kouká, někdo na prsa, někdo na zadek, někdo na nohy...“ skáče mu Lucie do řeči. „Já jsem ten dolňák, když už. Asi tě to zajímá, ale tebe jsem si ještě pořádně neprohlížel,“ vysvětluje Honza se smíchem a směje se i jeho společnice.

„Pán je do ní zažranej jak mol do vesty,“ hodnotí na dálku šéf z kuchyně. Mladá dvojice probere témata od A do Z, Honza cituje z raperských písniček a krouží okolo toho, kdy je ochoten říct svému protějšku „miluji tě“, a hlavně všechno donekonečna rozebírá.

„A co první pusa na prvním rande? První sex na prvním rande?“ ptá se Lucie. „První sex by nám tu asi nepovolili, ale tu pusu možná ano,“ konstatuje Honza a pak Lucii políbil.

Oba se pak shodnou na tom, že by to měli zkusit, i když Honza vedl tajemné řeči o podmínkách, které by měla jeho partnerka splňovat. Dle informací od produkce však Lucie na druhé rande nedorazila.