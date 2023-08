Příběh Daniely: Moje švagrová nám ničí život, je zlá a závistivá

Mám skvělého manžela, je to parťák do nepohody, vtipálek a má šikovné ruce, takže doma leccos opraví, stará se o zahradu, dům i auto. Dětem je bezva tátou, prostě nemám si na co stěžovat. Problémem je ovšem jeho bratr, nebo spíš bratrova manželka. Je to semetrika, která nás všechny ničí.