Neschopnost jako zbraň. Manipulativní technika nutí ženy uklízet i pečovat

„Neudělám to tak dobře jako ty.“ „Nevím, jak na to.“ „Stejně to vždycky pokazím.“ To jsou jen některé věty, se kterými se setkala většina žen, když přišlo na uklízení, vaření či hlídání dětí. Nejde jen o výmluvy. Tento fenomén má i své pojmenování – strategická neschopnost. Je to manipulativní technika, která snímá odpovědnost a přenáší ji na druhého. Nejčastěji na ženu.