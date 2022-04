Udělala jsi to, jen o tom nevíš. Jsi blázen. I tak vypadá gaslighting

„Přece to bylo tak, jak ti říkám. To ty sis začala, tys na mě vyjela. Copak si nevzpomínáš?“ Takovou větu slýchávala Jarka od partnera po častých hádkách, které se v jejich vztahu začaly objevovat krátce po roční známosti, kdy vstoupili do manželství.

Jak říká, po nějaké době začala zpochybňovat své vlastní vzpomínky na začátek hádky. „Přece jen je hádka emočně vypjatá. Když se hádáte hodinu, už pak pomalu nevíte, proč jste začali. A pak se zamotáte do vlastních argumentů a je to…,“ vzpomíná na počátky své zkušenosti s gaslightingem.