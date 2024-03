Ženy testují své partnery. Výzvy z TikToku prověřují lásku i ochotu pomoct

Dokáže váš partner setřít z linky kečup? Oloupal by pro vás pomeranč? A bude ho zajímat nesmysl, co mu ukazujete na obloze? To nejsou otázky z manželské poradny, ale z výzev na sociální síti TikTok. V nich miliony žen „prověřují“ své partnery. A výsledky jsou často zoufalé.