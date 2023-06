Podvedl vás s jinou? Postavte druhé patro společného domu, radí psycholožka

Jak zareagovat, má-li žena pocit, že partnerský vztah funguje, a o manželově nevěře se dozví náhodou, zjištění přijde jako blesk z čistého nebe?

Aby si zachovala vlastní důstojnost, byla věcná a nereagovala v afektu, je dobré to nejdříve vnitřně zpracovat, psychicky a emočně zvládnout, vnitřně se zpevnit – určitě pomůže krizová intervence psychologa specializovaného na partnerské vztahy.

Teprve pak, v klidu a s jasnou myslí, by měla promyslet, kdy a za jakých okolností téma s partnerem otevřít. S přirozenou ženskou sebedůvěrou, ale bez útočné konfrontace a maximálně věcně mu sdělte, že víte. Rozhodně nezveřejňujte své zdroje informací a nebuďte ultimativní. Další tah je pak na partnerovi.

Jitka Douchová psycholožka Narodila se 19. února 1959 v Praze. Od začátku své profesní dráhy se specializuje na partnerské vztahy, od roku 1982 pracuje jako rodinný a manželský poradce. Působí jako lektor mnoha kurzů: psychoterapeutických, sebezkušenostních i komunikačních, dále kurzů, věnujících se oblasti osobnostního vývoje, kurzů se zaměřením na rozvíjení a kultivaci partnerských vztahů. Spolupracuje s médii a vede vlastní psychologickou poradnu na www.idnes.cz, specializovanou na partnerské vztahy.

Jak se zachovat, když vztah prochází krizí delší dobu, provází ho hádky, chybí intimní život, žena má pochybnosti a cíleně se dopracuje k důkazu o partnerově nevěře?

Nejspíš už se nebude jednat o takový šok, leckdy možná spíš úlevu, že jste se nemýlila. Pokud je partnerův paralelní vztah důsledkem krize trvající delší dobu, nemusí být jednoznačným viníkem muž, protože na krizi se vždy podílejí oba partneři.

Opět je dobré najít si správný čas na sdělení toho, co víte, a zachovat si přitom úroveň. Pláč ani křik a vyhazování z domu nepomohou. Měla by následovat otázka. Co s tím budeme dělat dál? A nechat několik dní partnerovi čas na reakci.

Důležité je, aby se partneři nepropadli do výbušných negativních emočních výbuchů, nekonstruktivních výčitek a křiku, které spouštějí devastační lavinu výčitek křivd, obvinění a špatných rozhodování.

V krizi nám často pomáhá rodina a přátelé. Máme se svěřit nejbližším a požádat je o pomoc?

Odhalení a zvládnutí nevěry by měl zvládnout dotyčný pár, aniž by do problému zatahoval rodinu, a stával se tak nedospělým dítětem, či blízké společné přátele. Oba jsou dospělí a dospěle by krizi měli zvládnout, protože pokud se to podaří, nebude proti nevěrníkovi stát celá partnerčina rodina ani společní přátelé. Zrazená žena však nemusí být na problém sama. Optimální variantou je rychlá psychoterapeutická pomoc.

Nedoporučujete ani svěřit se kamarádkám?

Podpora kamarádek je samozřejmě důležitá, ale mají často – jakožto koaliční spojenkyně – zbrklé rychlé rady typu: „okamžitě ho vyhoď, hajzla jednoho“, a podobně. Navíc se informace o nevěře šíří skrze přátelské společenství dál a dál, nevěrný manžel se velmi rychle stane veřejnou černou ovcí, zatímco žena se ocitne až v sociálním tlaku druhých. Při „léčení“ jejich vztahu pak manžel těžko obhajuje své pozice.

Takže pořádná scéna, emotivní bouřka, při níž se takzvaně „vyčistí vzduch“, vztahu zasaženému nevěrou pomoct nemůže?

Žádná rada není univerzálně platná, některým párům pořádná itálie pomůže a vyčistí vzduch – záleží to na naturelu a temperamentu nejen každého z partnerů, ale i zkušenost konkrétního páru. Ale balení kufrů za dveře, hysterické scény, stěhování s dětmi k mamince – to ničemu nepomůže, naopak je to velmi kontraproduktivní a nedospělé. Jak pak lze budovat nazpět vztah se vzájemným respektem a úctou?

Pokud ani jeden v páru neuvažuje po provalené nevěře o odchodu ze vztahu, jak začít bolavé místo hojit?

Je důležité si na začátku uvědomit, co je opravdovým jádrem a pravou podstatou jejich vztahu. Je užitečné se vrátit na začátek a připomenout si, co je sblížilo, co na sobě měli rádi, co je dovedlo k rozhodnutí spolu žít a vytvořit rodinu. Pustit si film životního příběhu nazpět a vyčistit si společně to, co nebylo dobré, co nezvládli, a posílit to, co patří jen jim oběma. Na tom je pak možné budovat novou etapu vztahu. Připodobňuji ji ke společné stavbě druhého patra jejich „domu“. Aby v ní mohli pokračovat, musejí vědět proč – zač bojují.

Mají podváděné ženy tendenci se k nevěře vracet a ptát se na detaily?

Děje se to a je důležité je od toho odradit, protože detaily se pak těžko zapomínají a vztahu to velice ubližuje. V této fázi je spolupráce s nezávislým partnerským psychologem opravdu hodně důležitá a smysluplná. Je totiž zásadní, aby partneři nesklouzávali ke starým křivdám, necyklili se v kruhu. Potřebují podporovat to dobré.

Může taková krize jejich vztah dokonce posílit?

Pokud se partnerům podaří nevěru překlenout a zvládnout, dají si znovu důvěru a zase se na sebe napojí, bývá to často úžasný restart vztahu s objevením nových kvalit a předností našeho „my“. Zároveň si dvojice uvědomí, že na vztahu je nutné pořád pracovat, věnovat se mu, podporovat jej, kultivovat a nebrat ho jako samozřejmost.

I když jsme rodiči, nesmíme zapomínat podporovat také partnerskou rovinu vztahu.

Ano. S dětmi a vytvořením rodiny na to totiž spousta párů zapomíná. Upřednostní roli rodičovského páru před tou partnerskou. Přitom věnovat se sami sobě, i když máme děti, dopřávat si aktivity i jen ve dvou, to je důležitý motor vztahu, který zachovává dynamiku i pevnost vztahu. Dobrý vztah je o partnerském sdílení. Zároveň je důležité si i v rámci společného „my“, neustále zachovávat i svou osobní svobodu, své vlastní „já“.

Nevěra způsobí vztahu velkou ránu. Lze ji bez následků vyhojit?

Nevěra zraní a zanechá jizvu na duši a v srdci, ale dá se zahojit. Záleží na obou partnerech, jak moc si dokážou uvědomovat, že jsou to oni dva, kteří k sobě patří. Zpočátku se potýkají s nelehkým tématem, jakým je obnovení důvěry, a proces hojení bývá různě dlouhý, je to individuální. Ze své terapeutické praxe znám rozhodně více párů, které toto nelehké období zvládly, a nakonec pro sebe zúročily, než naopak.