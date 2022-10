Placený sex není nevěra, myslí si hlavně pánové. Ženy o zradě zase víc mlží

Máte za to, že nevěra není nic pro vás? Možná se pletete, tak jako mnoho jiných.

Podvodnice versus podvodník

Říká se, že lidé by neměli soudit, pokud v dané situaci sami nejsou nebo nebyli. Zářným příkladem je nová láska. Na samém začátku milostného vztahu, kdy to jiskří a vášně je dostatek, by nikoho asi nenapadlo hledat někoho dalšího pro ukojení (nejen) erotických potřeb.

Jakmile ovšem uplyne pár měsíců či roků a partnerství celkově ochladne, pak se takové divoké dostaveníčko na jednu noc může zdát jako docela dobrý nápad, ač pro vás byla nevěra donedávna něco nepředstavitelného.

Často se ukazuje na muže jako na větší nevěrníky, odborníci si tím ovšem nejsou až tak jistí. Mají za to, že dámy jsou přirozeně ostýchavější sdělovat intimnosti, zvláště když jde o cizoložství. Podle uznávané párové terapeutky a autorky několika knih na téma nevěry Tammy Nelsonové existuje důvodné podezření, že ženy možná podvádějí více.

Na vzestupu jsou různé formy virtuální nevěry. Laškovat přes internet je stále oblíbenější.

Důvod, proč dámy mnohdy nepřiznají pravdu o své mimomanželské avantýře, a to ani nejlepší kamarádce, je velmi prostý a logický. „Tradičně ženy vždy čelily tvrdším trestům za podvádění. Provalenou nevěrou riskují ztrátu svých dětí, finanční podpory a v některých zemích cizoložstvím dokonce riskují vlastní život,“ vysvětluje Tammy Nelsonová.

Sexuální terapeutka Candice Cooper-Lovettová souhlasí s tím, že schopnost žen skrývat aférku je dána společenskými požadavky a normami. „Mnoho žen v mé praxi sdílelo názor, že si toto tajemství vezmou do hrobu, protože podvádění se od žen, manželek a matek, přece neočekává, je vnímáno velmi zle,“ vysvětluje teorii o přirozeném zkreslování průzkumů na téma nevěra sexuální terapeutka.