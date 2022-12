Odnosila a porodila sestře. Náhradní mateřství je náročné, ale krásné, říká

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet tři měsíce zdarma

Porodila svého synovce, a sestře tak splnila sen o miminku. Petra se stala náhradní matkou syna Renaty, která v důsledku nemoci nemůže odnosit děti. „Neberu to jako žádnou oběť. Jsem v základu vlastně sobec a nedělala bych věci, které by mi byly proti srsti,“ říká Petra. „Nesmírně si cením toho, co pro mě sestra udělala,“ dodává Renata.