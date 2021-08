Moje léto BEZ… Hlasujte v posledním kole fotosoutěže

Fotosoutěž Moje léto BEZ… odstartovala 25. června a má celkem osm kol; skončí 30. srpna, hlasovat můžete do neděle 29. srpna do 23:30. Tři vítěze vyhlásíme v pondělí do 12 hodin.



Do každého kola jsme zařadili od jednoho autora jen jednu autorskou soutěžní fotografii. V každém kole pak čtenáři v týdenním hlasování vybírali tři výherce, které jsme odměnili kvalitní kosmetikou. První získá větší a druzí dva po menším balíčku kosmetiky značky Eucerin. V sedmém kole cenu získali Petr Vrátný, Zdeněk Sukač a Jiří Mannsbart.

Komerční sdělení

Výhry v letní fotosoutěži Moje Léto BEZ... Téma letošní letní fotosoutěže na Onadnes.cz je Moje Léto BEZ...

Své snímky můžete začít posílat od 25. června. Soutěž má osm kol a pro vítěze je tu připraveno 24 balíčků kosmetiky Eucerin. 8x kosmetický balíček v hodnotě 2 300 Kč Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity Denní krém SPF 30

Anti-age denní krém pro zralou pleť s SPF 30 a UVA ochranou. Vyplňuje hluboké vrásky a zlepšuje pružnost pleti. Pleť je na dotek pevná a na pohled svěží a zářivá. Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity Oční krém SPF 15

Anti-age oční krém pro zralou pleť s UVA a UVB ochranou. Zlepšuje pružnost pleti a viditelně vyhlazuje hluboké vrásky pro zářivější a mladistvější vzhled pleti okolo očí. Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity Noční krém

Noční krém proti stárnutí pro zralou pleť. Vyplňuje hluboké vrásky a zlepšuje pružnost pleti. Pleť je na dotek pevná a na pohled svěží a zářivá. 16x kosmetický balíček v hodnotě 1 200 Kč Eucerin Hyaluron-Filler Hydratační Booster

Ultra lehké a osvěžující hydratační sérum pro všechny typy pleti. Hydratační a osvěžující gelový booster, který poskytuje pleti okamžitou intenzivní dávku hydratace a zvyšuje její hydrataci až na 24 hodin. Viditelně vyplňuje jemné linky pro hladkou a zdravě vypadající pleť. Eucerin DermatoCLEAN [HYALURON] Čisticí micelární voda 3v1 (200 ml)

Jemný, ale účinný micelární čisticí výrobek, který z pleti odstraňuje nečistoty a voděodolný make-up. Obohacená o hydratační složky, které pleť čistí, aniž by ji vysušovaly. Vhodná pro každodenní použití a pro citlivou pleť. Eucerin HYALURON Hyaluronová hydratační mlha

Pleťová hydratační mlha s kyselinou hyaluronovou a gluko-glycerolem poskytuje okamžitou a dlouhotrvající hydrataci pro hladkou a zářivou pleť. Pro všechny typy pleti včetně citlivé.

Pravidla soutěže najdete zde.