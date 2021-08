Za fotku získáte kosmetiku. Soutěž Moje léto BEZ... vstoupila do 6. kola

Záleží na vaší fantazii, jak vyfotíte snímek do letní soutěže Moje léto BEZ…, zda to bude léto bez moře, bez roušky nebo bez plavek. Posílejte fotky do šestého kola a hlasujte až do neděle 15. srpna do 23:30 o třech vítězích pátého kola. Každý týden tři z vás získají kosmetiku Eucerin.