Neústupná, vtíravá i pasivně agresivní. Na které typy kolegyň si dát pozor

První typ Všechno ví a všude byla

Někdy to začíná nenápadně. Zprvu se zdá milá, přívětivá a hovorná. Ke všemu má co říct. V prvních chvílích se dokonce může zdát, že mluví docela rozumně, je sečtělá, má mnoho zkušeností.

Po nějaké době to ale začne být nepříjemné a vy získáte pocit, že má ke všemu klíče a všude byla třikrát. A dříve či později začne vyvíjet nepříjemné nátlaky a dusit atmosféru tím, že jen její pravda je ta správná.

V tu chvíli už možná vidíte i její druhou, odvrácenou stránku – je to typická drbna. O všem všechno ví, její hovornost a povídání je jen zastíracím manévrem pro to, aby pozjišťovala co nejvíc informací a mohla v očích dalších kolegů být tou, která ví víc.

Co dělat a nedělat: