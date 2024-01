Je Štír zákeřný a Lev panovačný? Kdy si dát na jednotlivá znamení pozor

Beran Ublíží v sebeobraně

Člověk narozený v tomto znamení vám nejspíš něco provede ve chvíli, kdy do něj budete vidět až moc a spatříte něco, kde on sám udělal chybu. Když na Berana něco praskne a on vidí, že je blízko výčitkám či zesměšnění, které je daleko za hranou snesitelnosti (a to on si sám ze sebe legraci udělat umí), tak se zatvrdí.

Odtud pak není daleko k zákeřným, spíše ale sebeobranným akcím. Tvrdá hlava jen tak nezměkne, nutno ale přiznat, že Berani trkají opravdu jen při pocitu ohrožení sebe nebo svých blízkých. A rozhodně se pak nehodlají omlouvat. Své pochybení budou zatloukat a zatloukat.