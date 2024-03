Buďte upřímní a neodkládejte to. Pět rad, jak mluvit s dětmi o sexu a pornu

Nevěděla jsem, že je to špatně

Podle americké organizace Youth First se dnešní děti setkávají s obsahem pro dospělé v průměru už v jedenácti letech. A případy sexuálního obtěžovaní či sexualizované šikany se dnes nevyhýbají ani základním školám. A to je důvod, proč bychom s nimi měli co nejdřív mluvit o tom, jak vypadá zdravý vztah, co je to konsent a jaké jsou rozdíly mezi skutečným sexem a pornem.

Popová ikona Billie Eilish se v roce 2021 přiznala k ničivému vlivu sledování porna v nízkém věku. Také ona začala v jedenácti letech. „Myslím, že porno je hnus. Koukala jsem na něj pořád a řekla bych, že se mi brutálně otisklo do mozku. Nevěděla jsem, že je to špatné. Myslela jsem si, že takhle se dozvím, co je to sex,“ řekla v Show Howarda Sterna.

Přestože porno není materiál pro sexuální výuku, pro spousty dětí je dnes často prvním a jediným zdrojem informací. Čím dřív s nimi tedy začnete mluvit o tom, jak vypadá skutečný sex, tím lépe. Nebojte se téma otevřít už v devíti letech, doporučuje britská dětská ombudsmanka Rachel de Souza.