Vychovejte děti dobře, pilířem vašeho důstojného stáří budou ony, radí mentorka

Margareto, vy jste dost multifunkční člověk. Působíte jako byznys mentorka a poradkyně, vydala jste knihu, několikrát jste vkročila i do mediálního světa. Bylo to velké dobrodružství, nebo spíš vítaná výzva?

Několikrát za život jsem si dovolila vystoupit ze své komfortní zóny. Byl to autorský pořad v Rádiu Zet, ale především účinkování v televizních pořadech. To jsem měla opravdu strach jako malá holka. U formátu pořadu Den D to ještě šlo, tam jsme byli stále v pěti lidech a dalo se tam tak trochu „schovat“, ale v mém posledním televizním počinu Máme na to jsem byla v tom obřím studiu sama a měla jsem v sobě opravdu malou dušičku. To zadostiučinění, že jsem to nakonec dala, bylo pro mě opravdu velké.

Tolik profesí jste okusila, do mnoha byť jen nahlédla – kdybyste měla teď, po tolika letech volit ideální profesi, která by to byla?

Možná bych byla odvážnější a šla dřív na volnou nohu. Když jsem se po sedmadvaceti letech rozhodla vystoupit z fungující firmy, byl to velký krok. Zvažovala jsem ho dlouho, nebylo to lehké. I obavy tam byly, ale brzy se ukázalo, že to byl krok správným směrem. Každopádně volit dnes znovu svou profesi, byla by to určitě intenzivní práce s lidmi. Je to pro mě velmi inspirativní, takže by šlo pravděpodobně opět o poradenství, konzultace, tvorbu byznysu.