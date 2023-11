Dohled nad skupinovým investováním posiluje, firmy musí získat licenci ČNB

Firmy, které chtějí poskytovat služby crowdfundingu, musí mít nově na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady příslušnou licenci od České národní banky. „Investiční crowdfunding je způsob skupinového investování. V obecné rovině to funguje tak, že skupina lidí v roli investorů přispívá částku na společný projekt, který tím pomáhá financovat,“ vysvětluje šéf společnosti Roier David Bystrzycki.

Podle zákona pak jde o skupinové financování, které spočívá v párování zájmů investorů a vlastníků projektů prostřednictvím platformy skupinového financování.

Licence není potřeba, když činnost firem nezahrnuje: umožnění poskytování úvěrů





umisťování převoditelných (investičních) cenných papírů a nástrojů přijatých pro účely





skupinové financování vydané vlastníky projektů bez pevného závazku a přijímání a předávání pokynů klientů týkajících se těchto cenných papírů a nástrojů

Do 10. listopadu běželo jakési přechodné období, v němž mohly crowdfundingové společnosti tyto služby poskytovat i bez licence, pokud je poskytovaly v souladu s vnitrostátními předpisy. Od 10. listopadu je ale licence nezbytná.

Pro platformy, které mají zájem poskytovat své služby i po tomto datu, to znamená nutnost získání licence od České národní banky. „Musí splnit rozsáhlé požadavky na vnitřní procesy, pravidla jednání s investory, kapitálové požadavky a další opatření, která zvýší ochranu investorů do crowdfundingových projektů,“ říká Martin Hobza z advokátní kanceláře Hobza legal.

Každá firma musí projít tzv. licenčním řízením, ve kterém musí splnit řadu striktních požadavků, přičemž Česká národní banka vše detailně prověřuje. A protože zmíněné nařízení má pomoci k větší ochraně klientů před nekalými praktikami, směřuje většina požadavků k zajištění stability platformy a řádného jednání s investory. „Nová regulace přináší například požadavek na minimální kapitál platformy, stanoví rozsáhlé informační povinnosti vůči investorům, nebo předepisuje testování znalostí a zkušeností investorů,“ dodává Martin Hobza.

S tím také nově počítá jedna z firem, která jako jedna ze tří licenci získala. „Investor musí na začátku projít registrací a komplexním investorským dotazníkem podle metodiky ČNB, která je odvozena od legislativy EU. Na základě dotazníku se pak posoudí jeho zkušenosti s investováním, zjistí investiční preference a vyhodnotí rizikový profil, aby mu pak platforma dokázala nabídnout vhodné a bezpečné investiční příležitosti,“ říká Bystrzycki.

A ačkoli pro investora se toho v procesu investování moc nemění, uvnitř aplikace řada změn proběhla. „Přecházíme z investičního modelu participací na model čistého crowdfundingu, který napřímo propojuje investory a financované firmy a projekty,“ dodává Bystrzycki.

Jak funguje investiční crowdfunding Zakladatel projektu na crowdfundingové platformě zveřejní informace o svém projektu (například investice do startupu s úrokem 10 procent ročně).

Drobný investor do tohoto startupu přes platformu zainvestuje peníze (někdy stačí třeba 1 000 Kč, jindy je potřeba o něco víc, záleží na podmínkách konkrétní investice).

Až do termínu splatnosti investor pravidelně inkasuje 10procentní úrok z investované částky.

Po konci splatnosti investor dostane celou investovanou částku zpátky.



Zdroj: Investown

Samotným získáním licence ale platformám povinnosti nekončí. Nadále totiž budou průběžně podléhat dohledu ČNB jako jiní poskytovatelé finančních služeb. A v budoucnu je čekají také pravidelné kontrolní návštěvy ze strany ČNB. O náročnosti licenčního řízení svědčí fakt, že dosud licenci v Česku získaly pouhé tři platformy. Kromě Roieru ji ČNB udělila také firmám Investown a Fingood.

Kromě toho, že po získání licence mohou crowdfundingové společnosti nadále poskytovat své služby, má pro ně licence i další výhody. „Licencovaným platformám se otevírá cesta k expanzi do dalších států EU. Dále mohou díky licenci těžit z reputace plně regulovaného finančního subjektu, což může být výhodou jak pro prezentaci vůči investorům, tak pro jednání s financovanými podniky,“ dodává Martin Hobza.

Pokud by společnost naopak licenci nezískala, nesmí od 10. listopadu nadále provozovat svou činnost, a to až do získání licence. „Poskytovatelé služeb skupinového financování bez daného povolení nemohou po 10. listopadu 2023 na své platformě zveřejňovat žádné nové nabídky skupinového financování, ukončeny budou muset být také stávající nabídky. Umožněna jim bude pouze správa stávajících smluv (včetně shromažďování a převodu pohledávek, poskytování služeb úschovy aktiv nebo zpracování úkonů související s výkonem práv ve společnostech) týkající se již ukončených nabídek a prováděná v souladu s vnitrostátními právními předpisy,“ uvádí Česká národní banka ve svém dokumentu Časté dotazy k nařízení o crowdfundingu.

V opačném případě by šlo o neoprávněný výkon činnosti, za který hrozí postih podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.