Závidět lze peníze, krásu, úspěch, ale i smrt. Na vině bývá nespokojenost

Jak se poprat se závistí? ✓ Nesrovnávejte se pokud možno s druhými. Ctěte to, co je na vás v dobrém slova smyslu originální (a že se toho určitě najde dost). Nenabádejte ke srovnávání ani nikoho dalšího, třeba děti. Věty typu: „A měl ještě někdo čtyřku?“ můžou být odrazovým můstkem k mindráku i závisti. ✓ Jestli vás na sobě něco štve, něco byste rádi změnili, pracujte na tom. Neplýtvejte energií na závist, ale na změnu. Mějte ale na paměti i to, že ne na všechny změny je ideální čas tehdy, kdy si je vy přejete. Kdyby se vždycky vyplnilo vše, co chceme, mohl by to být někdy také náš konec. ✓ Nezaměřujte se na to, jak si stojí ostatní, ale jak jste na tom vy. Nehleďte jen na to, co od života chcete (a možná nemáte), ale i na to, co jste už dostali a denně získáváte. Udělat si každý večer takové malé cvičení, v čem byl právě odcházející den dobrý a přínosný, přispívá k duševní pohodě. ✓ Pokud vás zasáhne závist, zkuste o ní přemýšlet. Je vážně těm lidem co závidět? Nejste na tom v něčem lépe než oni? Jde-li to, popovídejte si s nimi – ne o tom, že jim závidíte, ale o životě jako takovém, třeba zjistíte zajímavé věci. Už prvním velkým krokem k úspěchu je to, že si vůbec závist dokážete přiznat.