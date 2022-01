Od korzetů a paruk přes Twiggy k vyjmutým žebrům. Ideál krásy kdysi a nyní

Ideály krásy Kolem roku 1900: Princezna Qajar Jmenovala se Zahra Chanún Tádž Al-Sultana, ale známá je spíše pod jménem Qajar. Za zmínku v našem pohledu do historie vnímání krásy určitě stojí perská princezna, která žila v letech 1883–1936. Byla dcerou perského vládce Násira. Svým zevnějškem značně připomínala muže – byla vousatá, tlustá, měla srostlé obočí a nenašli byste na ní asi nic ženského a z dnešního pohledu ani půvabného. Přesto byla ideálem krásy své doby (což není tak dávno). Říká se, že na ni čekaly doslova zástupy nápadníků a třináct mužů údajně spáchalo sebevraždu, poté co je tato krasavice odmítla. Je zajímavá i tím, že jako první z žen přestala nosit na královském dvoře hidžáb, malovala, psala a byla tak trochu feministka. Navzdory náboženství, které vyznávala, byla i velmi promiskuitní. Říká se, že za milence si vybírala jen muže s velkým penisem. Tak trochu bizarní, když se podíváte na její fotografii a srovnáte ji se současnými modelkami, že?

A to od jejího úmrtí neuběhlo ani sto let! Princezna Qajar První supermodelka na světě Američanka Evelyn Nesbit. Kolem roku 1918: Gibsonova dívka Víte, kdo byla úplně první supermodelka? Američanka Evelyn Nesbitová. Lidi fascinovala svou dětskou tváří s jemnými rysy a žensky tvarovanou, avšak útlou postavou. Měřila jen 161 cm a používala minimum líčidel. Byla také herečkou a často pózovala jako modelka fotografům nebo malířům. Nejznámější dílo, kde je ztvárněna, je soubor kreseb Charlese Dany Gibsona, který kreslil fyzicky dokonalé ženy v různých situacích. Možná je vám znám pojem „Gibsonova dívka“ – jednou z nich byla právě Evelyn Nesbitová. Více tehdy modelka dosáhnout nemohla, znamenalo to něco jako být dnes andílkem Victoria’s Secret. Přibližně od roku 1920, kdy ženy získaly volební právo a narostla tak i jejich odvaha a síla, se začalo vše měnit. Sukně i účesy se zkracovaly, odhalená kůže už nebyla tabu a začaly se nosit kalhoty. No a pak přišlo období, kterému říkáme „zlatý věk Hollywoodu“, kdy se všechno definitivně změnilo.