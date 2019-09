Twiggy slaví 70 let. Dívka s klučičím zjevem změnila ideál krásy

Lesley Hornby (* 1949), jak zní její skutečné jméno, se narodila v Londýně jako třetí dítě do rodiny dělnice v tiskárně a truhláře. Měla o sedm a patnáct let starší sestry Shirley a Vivien, ale ani jedna ze sester nebyla tak štíhlá jako Lesley, která do vínku dostala drobnou postavu a skvělý metabolismus, z čehož začala úplnou náhodou těžit o šestnáct let později.