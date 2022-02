Záludná hyperkorektnost. Řeší se v sexualitě i na rýži a přestává dávat smysl

Sebeurčení, sebevědomí, respekt, tolerance, různorodost, přijetí, ale také rasismus, sexismus, násilí, odlišnost, nedůvěra. Pro někoho malicherná témata, pro jiného základní existenční otázky. Ve veřejném prostoru se objevují obvykle ve formě informací o nestandardních lidských zájmech a preferencích či chování, které nějakým způsobem vybočuje z průměru.

Stává se, že nad tím člověk nevěřícně zakroutí hlavou, protože netuší, jak se k těmto věcem postavit. Není pochyb, že hranice normality se posouvají, a to vzbuzuje pochyby v mnoha ohledech. Je totiž stále těžší odhadnout, co je společensky únosné a co nikoli.