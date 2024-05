Na rekonstrukci chalupy i dovolenou. iDNES.cz rozdal výhercům 600 000 korun

„Mám hodně přečtených článků, hlavně premiových a sportovních. Samozřejmě i domácí zprávy, sem tam i něco ze zahraničí. Ale těch článků bylo zatraceně hodně,“ usmíval se Pavel Tichý, když od šéfredaktora iDNES.cz Matyáše Kaisera přebíral poukaz na výhru ve výši 300 000 korun.

„Za peníze se bude zvelebovat chalupa,“ dodal čtenář, který si odnesl nejvyšší výhru.

Druhým hlavním výhercem se stal Stanislav Šenkar, kterého výhra 200 000 zaskočila. I on přebral voucher z rukou šéfredaktora. „Některé články byly zajímavější, některé jsem přelítl a sebral jen mince,“ řekl. „První se to dozvěděla manželka, která mi to nevěřila,“ dodal Šenkar, který se rozhodl vyhranou částku použít na dovolenou.

U předávání voucherů nechyběla ani třetí výherykně, Jana Mikulová. „Je to jenom o tom přečíst si každý den nějaké články, možná i nějaké navíc, ale jinak to šlo samo,“ odpověděla čtenářka, která si přišla na 100 000 korun. „O výhru podělím děti a zbytek dám na rekonstrukci a na dovolenou. iDNES.cz budu číst i dál,“ dodala Mikulová.

Megahra o peněžní prémie odstartovala 18. března 2024 a skončila v pondělí 29. dubna 2024. V tomto termínu jsme do náhodně vybraných článků rozmístili napříč rubrikami symbol zlaté mince s logem našeho portálu. Ty mohl každý registrovaný čtenář a čtenářka sbírat na hrací kartu.

Ze všech soutěžících, kteří do konce trvání soutěže sesbírali 600 mincí, jsme vylosovali tři hlavní výherce.