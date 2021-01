„Nekorektní“ recept na šťastný vztah nabízí Osta, Seza i Dupo a Vypo

Ženský pohled díky manželce Kapacita mezi psychology, brněnský rodák Stanislav Kratochvíl si už dávno užívá důchodu. Je mu 88 let, ale rád na svůj s nadsázkou psaný souhrn mužských a ženských očekávání ve vztahu vzpomíná. „Zmíněná očekávání jsme dali dohromady s mou tehdejší manželkou Alenou. Poslali jsme je do časopisu Česká psychiatrie, kde vše otiskli jako fejeton, tedy nikoli jako vědeckou práci založenou na počtech a výzkumech,“ říká pro 5plus2 Stanislav Kratochvíl. On i manželka prý čerpali jak z vlastní zkušenosti, tak z dlouholetého pozorování okolí. „Mně osobně se vždy líbilo například Uu. Celé toto povídání je ovšem spíš humorné, než by zcela odráželo realitu. Nejsou to úkoly, které se mají plnit, očekávání jsou mnohdy nerealistická,“ říká a jako příklad uvádí ženské očekávání Vyce. „To je gradování v požadavek, aby muž cítil a dodržoval pravidlo celým životem. To už je jaksi mimo realitu,“ komentuje s úsměvem uznávaný profesor. „Tak jsem se vám ohlásil, že ještě žiju a na shledanou,“ rozloučil se Stanislav Kratochvíl, který velkou část života zasvětil psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Stanislav Kratochvíl