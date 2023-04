Zpěv mě změnil, našla jsem odvahu jít za snem, říká Barbora Šporclová Kodetová

Když jsme se spolu domlouvaly na rozhovoru, říkala jste, že během posledních tří let se toho ve vašem životě hodně změnilo. Co přesně?

Jsem přesvědčena, že se změnilo mnohé nejen pro mě, ale pro celý svět. Někam se řítíme a zastavit změny už asi nepůjde. Během covidu se progresivně urychlil vývoj digitální revoluce. Je tu globální oteplování, epidemie, války. Momentálně asi nejčastěji hledáme stabilitu. Tedy i v mém životě je mnoho nového. Snažím se nepodléhat depresím a obavám, a soustřeďuji se na každý den. Těsně před covidem jsem se vrátila k divadlu a začala veřejně vystupovat coby zpěvačka. Těšila jsem se, že začíná nová etapa mého života. Byla jsem plná energie a nadšení. Ovšem svět mě opět zavřel do čtyř stěn a izolace, kterou prožívám – v určité míře – už dlouhá léta. A tak se vše nové na pár let odložilo.

Lituji jen jedné věci a to, že mi v životě chyběla sebedůvěra. Málo jsem si věřila. Neznala jsem svou hodnotu.