Ještě pořád zaskakuju za mladé holky, říká nejstarší česká kaskadérka

Ve vzduchu létají žonglovací míčky a Hanka pod nimi poskakuje. „Ještě se to stále učím, ale hele, jde to!“ směje se veselá, energická blondýnka. Neuvěřitelné. Této dámě bylo letos jednašedesát. Hádala bych jí tak o dvacet let méně. Čiperná babička dvou vnuček svou fyzičkou s přehledem strčí do kapsy mladé holky i mnohé chlapy. Třeba když s nimi běhá třikrát do týdne ve tři čtvrtě na sedm na Petřín. „To je hrozně fajn. Ráno může každý. Vždycky se snažím lidem i něco po Praze ukázat a vymýšlím stále nové trasy, aby z toho měli hezký zážitek. Však někdy přijď!“ zve mě.

Base jumping, to byl adrenalin! Mladí kluci na mě koukali jak na nějakou bábu, co tam přinesla někomu svačinu. A pak jen valili oči, když tahle svačinářka skočila dřív než oni! Hanka Dvorská kaskadérka