Utrácím ráda za jídlo a koně, říká snowboardistka Eva Adamczyková

Vyrůstala jste na horách, asi by mě nemělo překvapovat, že lyžujete od svých dvou let a na snowboardu jste jako doma od sedmi. Měly u vás vůbec šanci i jiné sporty?

To, že jsem od dětství lyžovala a snowboardovala, určitě neznamená, že jsem nedělala nic jiného. Nejsem v tomhle ortodoxní... Sáhla jsem si na spoustu jiných sportů. Přes léto jsme třeba lezli po skalách, jezdili na vodu nebo na kolech. Spíš jsme toho dělali víc než míň.

Na podzim mi začnou tréninky, v plánu je ledovec a příprava na sezonu. Také se chci věnovat koním!