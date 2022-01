V pondělí měla odcestovat do Rakouska na kontrolu zlomenin k lékaři. „Jenže má covid, takže tam neodjela. Každopádně jakmile bude zdravá, což by snad mělo být na konci týdne, sejde se lékařské konzilium a budeme řešit, co dál,“ říká Jelínek.

Olympijského snu se nevzdávají.